苗栗頭份大火扯出非法坐檯陪酒 2小時賺1000元

命喪火窟的女屋主一位姊妹淘說，很羨慕武氏嫁到老實人，婚姻美滿，還賺錢穿金戴銀，卻也感嘆一把無情火，就這樣奪走一家四口性命。記者吳傑沐／攝影 苗栗昨傳五死火警命案，多位越南籍女子事後前往關心，稱是女屋主武氏的「姐妹淘」，過去在小吃部坐檯陪酒相識，武氏還常打電話邀約她們兼差坐檯陪酒，二小時可賺一千元，意外扯出死者經營越南小吃店非法坐檯陪酒問題。

昨天下午多位越籍女子前來關切，有人說與武氏相識十多年，常聯繫；她們指武氏廿年前嫁來台灣，與前夫育有一子；武氏因過去曾在越南小吃部坐檯陪酒，才與許姓男子結識再婚。

越籍女子說，武氏與丈夫買房開店後當起老闆娘，常打電話邀約她們到店裡兼差，坐檯二小時可賺一千元，武氏則賺包廂費及酒錢；她們也知道三樓空房出租給鄰近工作的越籍移工，增加收入。

她們表示，原本很羨慕武氏婚姻美滿，還賺錢穿金戴銀，沒想到一場火奪走一家四口性命。

火場隔壁理髮店老闆說，許家夫妻很少與鄰居互動，一樓小吃店除賣越南雜貨，還有煮麵食及提供一間包廂式唱歌視聽設備；過去就聽說有越南女子陪酒坐檯，有客人就會開包廂營業，有時唱歌到很晚擾鄰。警察接獲檢舉前來就關掉音響，警察一走就繼續，勸說多次也未改善。

其他鄰居也抱怨，認為小吃店出入複雜，店內包廂隔音不佳，半夜歌聲擾人清夢，也導致許家人與左鄰右舍幾乎沒有互動。