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影／三天連犯4起住宅機車竊案 警逮泰山慣竊送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓慣竊這個月25日接連三天連犯4起竊案，林口警方獲報調閱犯案現場周邊監視器畫面，鎖定陳男涉嫌。今天凌晨警方持居、搜票，前往陳嫌位於泰山住處埋伏逮人，當場搜扣所偷機車及其他贓證物，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，陳姓男子（46歲）有多項前科，目前無業的他缺錢花用便偷機車代步，於轄內闖空門行竊。這個月25日開始，新北市泰山區多處地方遭人闖空門，還有機車失竊。林口警方獲報派員調閱案發處周邊監視器畫面，鎖定陳男涉嫌。

昨天清晨5時許，警方持搜、拘票前往陳男位於泰山區明志路二段住處，見陳男現身之際衝前壓制逮人，並在其租處搜扣剩餘贓款1千多元、贓車鑰匙、信用卡及其他證件等贓證物，一併帶回偵辦。

偵詢時陳男坦承犯下4起竊案，包括侵入他人住宅行竊及兩起機車竊案，面對警方詢問贓物去向，陳男以兩輛機車充當犯罪交通工具沒有變賣外，其餘所盜贓物皆已變賣得現，初估不法所得約1萬多元，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

林口警方呼籲，年關將近宵小易出沒，民眾外出時記得檢視門窗是否上鎖，小心財不露白，以免被有心人士鎖定。另外，任何挑戰公權力行為，警方必定依法究辦、絕不寬貸。

新北泰山陳姓慣竊，這個月25日連三天連犯4起竊案遭警逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北泰山陳姓慣竊，這個月25日連三天連犯4起竊案遭警逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北泰山陳姓慣竊，這個月25日連三天連犯4起竊案遭警逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北泰山陳姓慣竊，這個月25日連三天連犯4起竊案遭警逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 監視器

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