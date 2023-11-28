影／三天連犯4起住宅機車竊案 警逮泰山慣竊送辦

陳姓慣竊這個月25日接連三天連犯4起竊案，林口警方獲報調閱犯案現場周邊監視器畫面，鎖定陳男涉嫌。今天凌晨警方持居、搜票，前往陳嫌位於泰山住處埋伏逮人，當場搜扣所偷機車及其他贓證物，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，陳姓男子（46歲）有多項前科，目前無業的他缺錢花用便偷機車代步，於轄內闖空門行竊。這個月25日開始，新北市泰山區多處地方遭人闖空門，還有機車失竊。林口警方獲報派員調閱案發處周邊監視器畫面，鎖定陳男涉嫌。

昨天清晨5時許，警方持搜、拘票前往陳男位於泰山區明志路二段住處，見陳男現身之際衝前壓制逮人，並在其租處搜扣剩餘贓款1千多元、贓車鑰匙、信用卡及其他證件等贓證物，一併帶回偵辦。

偵詢時陳男坦承犯下4起竊案，包括侵入他人住宅行竊及兩起機車竊案，面對警方詢問贓物去向，陳男以兩輛機車充當犯罪交通工具沒有變賣外，其餘所盜贓物皆已變賣得現，初估不法所得約1萬多元，警詢後依竊盜罪嫌送辦。