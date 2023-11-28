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頭份惡火奪5命 暴露越南小吃部潛藏逃逸移工也擾鄰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市尖山里中華路一間經營越南小吃店的3層樓透天厝，今天凌晨2點驚傳出火警，造成屋主一家四口及一名越南籍女子共5人葬身火窟，另有一對越南籍夫妻幸運跳樓逃生僅輕微腳傷，隨後越籍男子還逃離失聯，這把惡火也暴露越南小吃部潛藏逃逸移工，還違法經營擾鄰惹怨。

這場重大火災奪走5條寶貴生命 ，第一時間因其中一名女死者及逃離火場夫妻都來自越南，加上平日出入分子複雜，警分懷疑租客是逃逸移工，小心查證逐一清查身分，以儘速釐清彼此關係、身分及排除可能人為縱火因素，當中逃離火場越南籍男子到案後，確認他是持觀光護照來台後逾期居留。

今天下午有多位越籍女子聞訊前來現場關切，聲稱是命喪火窟女屋主武氏的姊妹淘，彼此都已相識10多年，經常有聯繫，除了羨慕武氏嫁到老實人，婚姻美滿，還賺錢穿金戴銀，卻也感嘆一把無情火，就這樣奪走一家四口性命。

其中一人說，外號小田田的武氏，20年前遠嫁來台後，與前夫育有一子已成年，這是第兩段婚姻，因以前曾在越南小吃部坐檯陪酒，結識許姓男子後結婚再育有兩女兒；她說，她們幾個姊妹淘都是在小吃部坐檯陪酒時相識，後來夫妻買房開店，武氏當起老闆娘，也常打電話邀約姊妹淘前去店裡兼差坐檯陪酒，她則是賺取包廂費及酒錢，因為彼此熟識，才知道她也利用三樓空房間，出租給鄰近工作的越籍移工，增加收入。

不過鄰居對小吃部提供唱歌坐檯陪酒的營業模式則是抱怨連連，認為出入分子複雜，同時店內包廂隔音不佳，有時半夜還有歌聲擾人清夢，即便報警檢舉多次也遲未改善，導致屋主夫妻與左右鄰居間情感破裂，幾乎沒有互動。

命喪火窟的女屋主一位姊妹淘說，很羨慕武氏嫁到老實人，婚姻美滿，還賺錢穿金戴銀，卻也感嘆一把無情火，就這樣奪走一家四口性命。記者吳傑沐／攝影
命喪火窟的女屋主一位姊妹淘說，很羨慕武氏嫁到老實人，婚姻美滿，還賺錢穿金戴銀，卻也感嘆一把無情火，就這樣奪走一家四口性命。記者吳傑沐／攝影
當中逃離火場越南籍男子到案後，警方才確認他是持觀光護照來台後逾期居留。記者吳傑沐／攝影
當中逃離火場越南籍男子到案後，警方才確認他是持觀光護照來台後逾期居留。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣頭份市中華路27號3層透天住宅，今天凌晨傳出住宅火警，造成屋內5人送醫不治。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市中華路27號3層透天住宅，今天凌晨傳出住宅火警，造成屋內5人送醫不治。圖／民眾提供

越南 小吃

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