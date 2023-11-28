台南8旬老人迷途趴倒果園3天 警鍥而不捨終獲線索鬼門關前救命
83歲台南簡姓失智老人24日離家、走往曾文水庫方向山區後下落不明，警消志工搜山超過3天仍遍尋不著。楠西派出所警員茅廷睿鍥而不捨、決定土法練鋼沿路遇住家、路人就問，昨天下午聽說「幾天前好像看到一個老人往對面果園走進去」，他進找沒多久就看到前方有人趴在草叢、肢體僵直又「聞到異味」，趕緊通報，消防員到場察看竟然還有一絲氣息、趕緊送醫搶救。
警方上午詢問家屬老人狀況，老人的兒子說「老爸救回來了、目前狀況穩定，醫師說還要住院調養幾天，真的很感謝大家幫忙，尤其茅警員用心協尋，才能在最後關頭及時救命，感激不盡。」
簡姓老人24日由楠西家中離開後，到下午5點仍未返家。玉井分局接獲報案，調閱路口監視器發現他最後行蹤在中午12點30分經過楠西區東勢、水庫路口，之後無其他可追蹤畫面，號召消防員民防志工協助搜救，可惜搜山3天都沒找到人，山區夜間氣溫低、老人又超過3天沒食物飲水，情況危急。
楠西所警員茅廷睿鍥而不捨，沿路逐一詢問住戶、路人有無看見老人身影。昨天下午終於遇到一個人說「幾天前好像」有一個老人往對面果園內走去。
茅廷睿進果園內找尋，在草叢發現奄奄一息的老人，立即通報119送往麻豆新樓醫院急救。
玉井分局長曹儒林表示，同仁秉持視民如親精神，積極為民服務，熱忱表現殊值表揚。呼籲家中有高齡長者應多加留意，有失憶或失智現象應隨身攜帶身分證件或在衣物繡上寫上姓名、聯繫電話等資料，或向社會局申請長者預防走失手鍊、到分局捺印指紋建檔，不慎走失時較容易及時通報。
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