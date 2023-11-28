苗栗越南小吃店5死惡火 警追逃逸移工釐清

苗栗縣頭份市尖山里中華路27號經營越南小吃店的3層樓透天住宅，今天凌晨2點驚傳出住宅火警，造成屋主一家四口及一名女移工共5人葬身火窟，詳細起火原因還有待警消調查。不過，鄰居紛紛指出，經營小吃店的屋主自住一家四口外，三樓鐵皮蓋還出租，目前住有一男兩女外籍移工，平日出入都是移工，有時唱歌到很晚擾鄰。

警方表示，現場逃離的越南籍男移工，初步已掌握身分並連繫他出面說明，其扭傷腳女友則還在警詢中，至於身亡女移工，身分還有待釐清。至於起火原因，苗栗縣消防局也已委請消防署派員前來協助調查。

據了解，二樓住一家四口，平時經營越南小吃店的許姓男屋主（35歲），與越南籍妻子武氏（41歲），育有兩女兒分別為8歲及6歲，一家四口在二樓同一間臥室被嗆死；三樓一對男女朋友關係的越南移工，兩人破壞屋後側鐵皮窗戶後，從天井跳樓逃生，男移工失聯，女移工因小腿扭傷就醫無大礙，另一屋女移工未逃出房間被燒成成焦屍。

死者許男母親及繼父一早接獲消息到現場了解狀況，心情沉重難掩哀戚。許母說，兒子以前是做水電工作，結識離異的越南籍武女，兩人9年前結婚後，沒多久就搬離頭份斗煥坪老家，到尖山購屋居住，夫妻經營越南小吃店至今。

相隔一戶的尖山里長林春旺說，武女在越南早有一子，已有20歲，來台後目前從事外送員，平日並未住在這邊，但偶爾白天他都會騎機車前來與母親相聚，葬身火窟的兩幼女，大女兒就讀尖山國小一年級，小女兒上幼稚園。尖山國小彭校長前來關切說，許同學在校活潑表現良好，學習正常，平日由家長接送，並無家庭或經濟問題。

另隔壁經營理髮店的老闆娘則說，許家夫妻平常與鄰居少有互動，經營的小吃店除了賣乾貨，還有煮東西及唱歌視聽設備，雖然生意不是很好，但只要有客人打電話就開店，有時都會唱歌到很晚擾鄰，警察接獲檢舉前來查看，他們就關掉，警察一走就繼續，很難勸說。