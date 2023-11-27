遇行人闖紅燈過馬路到底要不要讓？兩騎士起爭執 屏警給答案
屏東市童姓男子昨深夜騎乘機車外送，準備從屏東觀光夜市出去要通過復興路時，遇見1名行人要闖紅燈過馬路，他停下讓對方先行，造成後方同是外送員的侯姓男子險些撞上，隨後被對方攔車理論，警方獲報到場協助，雙方互未提告；警方提醒，汽機車行經路口遇行人闖紅燈，建議駕駛人仍須停讓，若不慎發生交通事故，駕駛與行人雙方都需負擔肇事責任。
21歲童男於昨晚11點40分左右騎機車跑外送，沿民族路行駛準備通過復興路時，看見1名行人背著包包準備闖紅燈過馬路，他的行車方向雖是綠燈，仍好心停下讓行人先行，卻造成後方43歲侯姓騎士差點撞上，童男隨後遭侯攔下理論。
童男遭對方斥責，「你是罵什麼！沒看到行人紅燈嗎？」，他則語帶無辜回應，「沒有罵，看到行人還是要讓」，雙方對於「行人闖紅燈到底該不該禮讓」爭論不休，童男決定報警求助，但侯男未等警方到場就先行離去，童向警方檢舉侯未禮讓行人，沒有提告。
警方表示，汽機車駕駛行經路口遇到行人闖紅燈，為維護路口及行人安全，建議駕駛人仍須停讓，若行人闖紅燈，汽機車沒停讓且直接撞上，導致發生交通事故，警方將對車輛駕駛和行人雙方開罰，且雙方都要負擔肇事責任。
另呼籲民眾切勿因行車糾紛，於行駛中驟然減速擋車、逼車，或於車道中攔車理論，駕駛人如有上述行為，警方可依道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款規定，處新臺幣6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。
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