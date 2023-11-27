遭控放任酒駕騎士搭小黃回家睡覺 高雄警公布真相：有摸引擎

高雄市一名男子昨晨發現一名機車騎士疑酒駕自摔，倒在路邊，報警指騎士搖晃想牽機車，並聞到對方有濃厚酒味，事後警方告知對方沒酒駕，已搭小黃回家睡覺，但男子斷定騎士99%酒駕，在網路貼文質疑警方放任；轄區鳳山警分局公布密錄器，研判騎士騎機車前找眼鏡時摔倒，員警當下摸引擎是冰冷的，無法證明有酒駕。

臉書社團「爆料公社」今一名高雄網友貼出一則貼文，指26日凌晨3點26分發現一名機車騎士疑是酒駕自摔倒在路邊，發現時打110報案，這名騎士站起身搖搖晃晃扶起他的機車，此時他在旁邊聞到濃濃酒味，經過了12分鐘，員警到場，他告知員警剛好頭上有一支監視器，可以查閱是否有騎乘機車，交給員警後，他就離開了。

原PO指，當天凌晨4點32分，打電話至文山派出所詢問騎士是否有酒駕情形得到員警的答覆是，非酒駕，因為沒有騎乘機車，就讓他搭乘計程車回家睡覺了，他告知員警，你們有做酒測嗎，員警回沒有，因為他沒騎乘機車。

原PO質疑警方處理案件態度，告知員警以正常人的判斷這名騎士99%是酒駕，你們還放他走，文末狠酸「原來派出所員警是這樣處理酒駕案件的大開眼界，非常棒」。

有網友紛紛提出質疑指「如果有證據能罰酒駕我猜警察一定很願意，因為有績效」、「警察最愛抓酒駕好嗎！會放走肯定是沒證據」、「警察如果可以看圖說故事捉人，那就好辦了」。

有網友質疑「真是幸福高雄，機車都倒在那兒了還放他走。」但也有網友認為「可能是有爭議才這樣做，因為檢察官、法官是看證據；如果你有他當下騎車摔倒的畫面就可能有不同的結果」。

轄區鳳山警分局公布員警的密錄器，表示到場處理警員當下詢問王姓騎士（52歲），王指稍早前在日本料理店消費走出店外，要牽機車時，眼鏡掉下，找眼鏡時翻倒機車。

警方指出，為查證王男是否有酒駕行為，員警發現日本料理店已關門，離王男摔倒之處緊鄰數公尺遠，附近無監視器，沒辦法佐證王有騎機車，此外，員警當下也觸摸王男機車引擎和排氣管，發現是冰冷的，無發動機車狀況。

警方研判可能王男走出店外，要騎車前摔倒，因無法證明酒駕，抄錄資料後，才讓王搭小黃離去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康