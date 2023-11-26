火鍋吃一半險遭加料！錢都板橋雙十店竟「天降巨鼠」 總公司道歉

天氣陰雨轉冷適合吃鍋，有網友今天到錢都板橋雙十店消費，卻突然從天花板掉下來一隻大老鼠，嚇得她花容失色，雖然店員緊急將老鼠抓走，但該名網友也已經沒有食慾。錢都新北板橋雙十店表示不願受訪，不過錢都集團發表聲明，雙十店B區已暫停營業2天，全面清消。

新北衛生局表示，明日將赴店家稽查，依據「食品衛生良好規範準則」一一檢視，若有項目不合格，會先命其限期改正，經複查仍不符規定，將依食安法第8條第1項規定，可處6萬元至2億元罰鍰。

錢都板橋雙十店人氣強強滾，每到用餐時間周邊都排滿人，在地人氣相當旺，不料今天中午卻有女性網友在臉書社團表示，她今天帶台中朋友去雙十店，吃到一半天花板掉下來一隻超級大隻的老鼠…其他桌客人感覺很淡定地繼續吃鍋，她在臉書動態說「這輩子不會再踏進錢都了」，是還和朋友到公園使用健身器材，消除中午驚嚇。

記者致電錢都板橋雙十店，店員表示「不接受採訪後」即掛斷電話。錢都餐飲集團聲明指出，今（26日）在錢都板橋雙十店B區發生老鼠擾客事件，非常抱歉造成現場用餐客人的驚慌，錢都雙十店B區即刻暫停營業2天，並委由專業消毒公司進行全面清消作業。

餐飲集團說，錢都開業27年來尤為重視餐廳環境整潔，研判應是近日餐廳一樓外圍進行消毒，導致老鼠入店內躲藏，造成客人驚慌，深感抱歉。錢都內部將進行檢討並徹底清潔餐廳環境，盼能提供客人安心的用餐環境。