重機要上國道 車團籲交通部解禁

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 重機團體與騎士26日上街抗議，盼交通部解禁重機路權。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「快速公路近年傷亡率低，交通部應儘速解禁重機上國道！」大型重型機車經營同業全國促進會等路權團體，26日在交通部門口倡議，盼解禁重機上高速公路與停放機車格的規定。YT「通勤者之歌」直言，國道通行重機的法律早就通過，交通部卻不公告可行駛路段，態度太消極了。

約有3百名重機騎士到場抗議，其中許多人將自己的重機騎到杭州南路一段，表達對交通部對重機消極管理的不滿，並高喊「國道安全、交通解嚴、還我路權！」的口號。

不願公告重機路段

「通勤者之歌」直言，《道路交通管理處罰條例》（下稱道交條例）第92條已經允許重機可以上高速公路，但因為交通部遲遲未公告「可行駛重機」的路段，因此形同沒有開放，交通部不應該持續歧視重機，應儘速公告可行駛路段。

通勤者之歌指出，交通倡議團體多年來也不斷強調，多數大型重型機車應可自由選擇要停放在機車格或汽車停車格，只要不越線影響交通即可。雖然日前高公局回應慧與部分地方政府討論試辦，其實要中央政府處理才妥當，否則不同縣市重機停車規定不同，也會使用路人無所適從。

摩托車也要有路權

台灣機車路權促進會理事黃柏岳表示，因《道交條例》第99條的規定，迫使白牌機車逼的只能走外側車道，卻又常常會遇到違規停車、併排停車等等的狀況。在警力有限下及無法完全排除違停的情形，導致機車事故率跟死亡率居高不下，因此呼籲開放安全的道路內側車道給一般白牌車使用。

黃柏岳還指出，很多待轉區的設置並不恰當，往往淪為待撞區，政府應儘速將第99條有關內側車道禁行機車及強制兩段式左轉之條文廢除。他批評說，交通部這幾年來一直說會來解決這個問題，卻未見修改《道交條例》第99條的作為，並無改善系統性的根本問題。

「重機應該可以上蘇花改！」台灣摩托車友協會秘書長劉成謙表示，高公局面對重機路權開放問題，一直不斷跳針的說六成民眾不同意開放，但也有7成民眾不知道重機可以上國道的法規早已三讀通過，大型重型機車上高架橋、快速道路是正常安全的駕駛行為，盼交通部不要維持陳舊思維，儘速將相關法規解禁。

【更多精采內容，詳見 】