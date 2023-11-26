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台南市北區燒烤店氣爆起火 波及兩家店面都還沒營業
台南市北區立賢一街一家燒烤店今天中午11點多發生氣爆起火，波及隔壁相接服飾店和食堂，3家店面都還沒有營業，沒有人員受傷，消防人員說，從燒烤店拖出瓦斯桶還在漏氣，射水防護。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午11點31分接獲民眾報案，位於北區立賢一街一家燒烤店發生氣爆，為1樓連棟式鐵皮建物一樓有明火，無人受困，派遣公園等分隊21車44人到場搶救。
和緯消防分隊到達，現場有大量濃煙。燒烤店1樓起火.連棟鐵皮，波及隔壁相接服飾店和食堂起火，加派第三梯次出水。當時火舌竄出濃煙，破門中，布屬水線阻隔延燒。火勢在11點57分控制。 台南市消防局說，起火原因是否與瓦斯外洩有關，待火災調查科人員鑑定查明。
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