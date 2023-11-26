憑駝背身影咬定仇人連犯2件竊案 法官這原因判無罪

新竹李姓男子去年遭人指控連續犯下2件各價值近5萬的貨車觸媒轉換器竊案，法官審理時發現，檢警所提供的監視錄影畫面，無法看出犯案的就是李男本人，但證人許姓男子則一口咬定「只有李男走路會這樣駝背」，法官也發現，許男與李男有仇，認為沒有直接證據可以證明李男行竊，諭知無罪。

判決書指出，去年8月23日清晨5時許，李男駕駛小貨車至新竹縣竹北市莊敬七街，並持扳手將路邊貨車觸媒轉換器螺絲鬆開後，進而竊得價值4萬元的觸媒轉換器；去年9月3日凌晨4時許，李男持電動圓鋸，將新竹市路邊一輛貨車上價值5萬元的觸媒轉換器切斷偷走，全案依攜帶兇器竊盜罪嫌起訴。

李男到案後否認犯行，證人許姓男子則一口咬定，表示只有李男走路會這樣駝背，但法官查看監視器影像，完全無法判斷該人身高、體態和容貌就是李男本人。證人許男也表示，自己沒有其他證據，但直覺就是李男，事後法官更發現，許男跟李男原本就有仇怨。