宜蘭20幾歲女面交300萬投資「泰達幣」卡出金 才知被騙
宜蘭礁溪鄉1名20幾歲女子今年10月中，瀏覽臉書不慎加入詐騙集團設局的投資虛擬貨幣圈套，前後4次陸續遭詐面交300萬元，購買「泰達幣」，當女子覺得有獲利要出金時，對方卻不給錢，直到第五次詐團又要求面交80萬元，女子報案，與警方聯手抓到兩名嫌犯。
警方調查，詐騙集團「假幣商」購買泰達幣，4次拿到300萬元，食髓知味，日前又要求被害人面交80餘萬元；被害女子年紀輕輕，家境不錯，覺得「投資」1個月已有獲利，向對方要求出金拿錢時，詐團成員借故還要再投入80餘萬元才能出金，女子驚覺有可能受騙，向礁溪警方報案。
礁溪分局獲報後成立專案小組，24日上午10時許，假幣商出面向被害女子約在礁溪轉運站取款之際，被埋伏員警當場壓制逮捕王姓面交車手、查扣相關證物，一併查獲周遭黃姓監控車手，全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，並向檢方建請羈押。
礁溪分局呼籲，投資應慎選國內合法虛擬貨幣交易所進行交易，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定為詐騙，民眾應小心查證，不要輕信來源不明投資管道，加「Line」投資必為詐騙，如有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，避免財產遭詐騙。
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