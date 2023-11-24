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北投工地噴鐵條砸中賓士 工地主任「今天風大」遭函辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市石牌市場新建工程工地今午發生工安事件，建築高處突飛出鐵條，砸中路過的一輛賓士車，導致車輛前擋風玻璃碎裂，所幸未釀傷亡，警方介入後已通報主管機關裁罰，帶回工地主任、汽車駕駛等調查，詢後將依毀損、公共危險罪嫌送辦。

警方調查，案發處是位於北投區裕民六路上的石牌市場新建工程工地，53歲黃姓男子是職業司機員，中午時分駕駛雇主的賓士車行經工地旁，車輛前擋風玻璃突遭異物砸中碎裂，下車查看發現竟是工地飛落、長約1公尺的鐵條，黃男雇主獲悉後到場，正式提出毀損罪告訴。

據悉，案發時黃男車輛對向一名機車騎士也險些被砸中，事發後看到黃男車輛擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，心有餘悸，警方介入後也將其帶回釐清案發經過。

工地主任60歲林姓男子初步供稱，今天風勢特別大，員警檢視工地現場，也發現部分防護網被吹開，不排除鐵條被強風吹落釀禍。

警方表示，轄區北投分局介入後已通報主管機關建管處裁處，受損車主已提告毀損罪，全案詢後將依刑法毀損、公共危險等罪嫌將林男函送士林地檢署偵辦。

台北市石牌市場新建工程工地今午發生工安事件，建築高處突飛出鐵條，砸中路過的一輛賓士車，導致車輛前擋風玻璃碎裂，所幸未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
台北市石牌市場新建工程工地今午發生工安事件，建築高處突飛出鐵條，砸中路過的一輛賓士車，導致車輛前擋風玻璃碎裂，所幸未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
53歲黃姓男子是職業司機員，中午時分駕駛雇主的賓士車行經工地旁，車輛前擋風玻璃突遭異物砸中碎裂。記者李隆揆／翻攝
53歲黃姓男子是職業司機員，中午時分駕駛雇主的賓士車行經工地旁，車輛前擋風玻璃突遭異物砸中碎裂。記者李隆揆／翻攝
台北市石牌市場新建工程工地今午發生工安事件，建築高處突飛出鐵條，砸中路過的一輛賓士車，導致車輛前擋風玻璃碎裂，所幸未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
台北市石牌市場新建工程工地今午發生工安事件，建築高處突飛出鐵條，砸中路過的一輛賓士車，導致車輛前擋風玻璃碎裂，所幸未釀傷亡。記者李隆揆／翻攝
53歲黃姓男子是職業司機員，中午時分駕駛雇主的賓士車行經工地旁，車輛前擋風玻璃突遭異物砸中碎裂，下車查看發現竟是工地飛落、長約1公尺的鐵條。記者李隆揆／翻攝
53歲黃姓男子是職業司機員，中午時分駕駛雇主的賓士車行經工地旁，車輛前擋風玻璃突遭異物砸中碎裂，下車查看發現竟是工地飛落、長約1公尺的鐵條。記者李隆揆／翻攝
53歲黃姓男子是職業司機員，中午時分駕駛雇主的賓士車行經工地旁，車輛前擋風玻璃突遭異物砸中碎裂。記者李隆揆／翻攝
53歲黃姓男子是職業司機員，中午時分駕駛雇主的賓士車行經工地旁，車輛前擋風玻璃突遭異物砸中碎裂。記者李隆揆／翻攝

擋風玻璃 主管 北投

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