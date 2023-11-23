疑債務糾紛男持刀意圖攻擊 反遭對方人馬回擊制伏

臉書網路社群「爆料公社」網友PO出一段影片「屏東砍人」，屏東縣內埔警分局調查，全案發生11月19日下午4點多，內埔鄉清涼路二段檳榔園，楊男與呂男疑債務糾紛，楊持刀到呂男住處騷擾，楊持刀攻擊呂，呂男親友持棍棒、鋤頭回擊，全案共4人受傷。

警方初步調查，11月19日下午4點接獲報案，內埔鄉清涼路二段有人持刀傷人，經警方立即調派警力，到達現場時犯嫌楊男已遭呂男與鄰居制伏，警方依現行犯即予上銬逮捕，現場還有民眾受傷，警方協助送醫，均無生命危險。