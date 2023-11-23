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疑債務糾紛男持刀意圖攻擊 反遭對方人馬回擊制伏

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

臉書網路社群「爆料公社」網友PO出一段影片「屏東砍人」，屏東縣內埔警分局調查，全案發生11月19日下午4點多，內埔鄉清涼路二段檳榔園，楊男與呂男疑債務糾紛，楊持刀到呂男住處騷擾，楊持刀攻擊呂，呂男親友持棍棒、鋤頭回擊，全案共4人受傷。

警方初步調查，11月19日下午4點接獲報案，內埔鄉清涼路二段有人持刀傷人，經警方立即調派警力，到達現場時犯嫌楊男已遭呂男與鄰居制伏，警方依現行犯即予上銬逮捕，現場還有民眾受傷，警方協助送醫，均無生命危險。

警方調查，54歲楊男與49歲呂男疑有債務糾紛，當天楊男持刀到呂男住處騷擾後，呂男這方隨即反擊，拿著棍棒、鋤頭等攻擊楊男，之後聯手壓制楊男，楊受傷住院，警方派員戒護外，持續釐清案發情況。

屏東縣內埔鄉19日下午4點多驚傳砍人事件，楊男與呂男疑債務糾紛，楊持刀到呂男住處騷擾，楊持刀攻擊呂，呂男親友持棍棒、鋤頭回擊，全案共4人受傷。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉19日下午4點多驚傳砍人事件，楊男與呂男疑債務糾紛，楊持刀到呂男住處騷擾，楊持刀攻擊呂，呂男親友持棍棒、鋤頭回擊，全案共4人受傷。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉19日下午4點多驚傳砍人事件，楊男與呂男疑債務糾紛，楊持刀到呂男住處騷擾，楊持刀攻擊呂，呂男親友持棍棒、鋤頭回擊，全案共4人受傷。圖／取自臉書社團爆料公社
屏東縣內埔鄉19日下午4點多驚傳砍人事件，楊男與呂男疑債務糾紛，楊持刀到呂男住處騷擾，楊持刀攻擊呂，呂男親友持棍棒、鋤頭回擊，全案共4人受傷。圖／取自臉書社團爆料公社

屏東縣 債務 爆料公社

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