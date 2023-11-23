快訊

直播／三方協商尚未有結果 侯友宜、朱立倫、馬英九先行離開會場

巨人軍來台／大巨蛋日方售票最貴1.7萬日圓 台灣12月12日開賣

是你嗎？7-8月發票千萬獎還有八張沒領、最低只花26元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趕調車…台鐵司機與清潔員打成一團 普悠瑪誤點半小時

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

台鐵一列普悠瑪號昨晚在花蓮站因集電弓故障臨時更換編組，劉姓司機到洗車線調車時，因急著取車，與外包廠商張姓清潔人員口角後扭打成一團，造成列車延誤30分鐘發車。張姓人員家長及清潔公司主管今到劉家致歉，鐵警花蓮分局初步詢問，雙方不願提出傷害告訴，後續將依違反社會秩序維護法通知到案說明。

台鐵花蓮機務段長黃宗賢說，247次列次普悠瑪號昨晚表定8時30分要從花蓮開往樹林，因集電弓漏氣故障，臨時更換編組。當時已接近發車時間，負責調車的50多歲劉姓司機員拿鑰匙到洗車線開車，但當時車輛還在清洗未送電，須由監洗人員處理，司機員擔心發車時間快到，急著拿車，措詞不是很好，雙方有些大小聲。

後來監洗人員為了送電要求車上外包廠商清潔人員下車，張姓清潔人員回了一句「要吵去別的地方吵，不要妨礙洗車」，劉姓司機因此和張姓清潔人員又發生口角，扭打成一團，兩人都有些皮肉傷，事後就醫驗傷，當時即調派其他人員開車，因此事件加上當時有其他列車要進出花蓮站，路線遭占用，延誤發車約半小時。

劉姓司機今天休假在家休養，台鐵局人員一早會同張姓清潔人員的家長及主管到劉家慰問。台鐵局初步認定雙方都有錯，表示會檢討相關機制和人員紀律，內部也針對受傷人員啟動關懷。

鐵路警察局花蓮分局表示，已調閱案發當時相關監視器錄影畫面進行過濾與清查，初步詢問，雙方都不願意提出傷害告訴；針對雙方互毆的行為，後續將依違反社會秩序維護法通知到案說明。

台鐵普悠瑪列車，示意圖。圖／本報資料照片
台鐵普悠瑪列車，示意圖。圖／本報資料照片

花蓮 台鐵 普悠瑪號

延伸閱讀

台鐵列車延誤30分...竟是司機員與清潔員互毆 扭打後雙就醫

周日高雄富邦馬拉松！紅、橘線清晨3點52分發首班車、輕軌上午7點才營運

竹縣到竹市上課坐公車會遲到 縣議員盼提早發車加班次

搭普悠瑪遇150公斤男張腿「佔座位」 對方1句話讓她氣炸：請買2張票

相關新聞

恐怖情人！彰化無業男沉迷網遊 衝女友家借錢不成縱火燒傷送醫

彰化縣無業陳姓男子疑因沉迷網路賭博遊戲，不斷向女友借錢，女友想跟他分手，他索討分手費不成，今天上午跑到永靖鄉女友家將自己...

影／闖紅燈拒檢 新北女控警過肩摔致傷！海山警回應了

新北市59歲徐姓女子本月1日晚間步行經過板橋區中山路時，因連續違規闖紅燈穿越路口，海山分局警員發現上前盤查，但徐女拒絕出...

趕調車…台鐵司機與清潔員打成一團 普悠瑪誤點半小時

台鐵一列普悠瑪號昨晚在花蓮站因集電弓故障臨時更換編組，劉姓司機到洗車線調車時，因急著取車，與外包廠商張姓清潔人員口角後扭...

影／新北轉彎車未禮讓行人 撞飛婦人送醫急救未脫險

林姓女子今天下午開車從新北市泰山區明志路一段451巷左轉時，疑未禮讓過馬路的蔡姓婦人，直接把她撞飛，新北市消防局獲報出動...

影／屏東女開車駛離地下室突爆衝 連撞9輛汽機車冒白煙

驚險！屏東縣39歲陳姓女子今天上午7點35分開車從社區大樓地下室行駛道路時，車輛突然暴衝，波及路邊9輛汽機車、單車，陳女...

桃園老婦看診藥、證件全忘計程車 警暖心追監視器尋回

桃園市大園區一名75歲陳姓老婦昨下午在醫院看完診後搭計程車回家，到家卻發現藥品及健保卡遺留在車上，急忙到派出所報案求助，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。