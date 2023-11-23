趕調車…台鐵司機與清潔員打成一團 普悠瑪誤點半小時

台鐵一列普悠瑪號昨晚在花蓮站因集電弓故障臨時更換編組，劉姓司機到洗車線調車時，因急著取車，與外包廠商張姓清潔人員口角後扭打成一團，造成列車延誤30分鐘發車。張姓人員家長及清潔公司主管今到劉家致歉，鐵警花蓮分局初步詢問，雙方不願提出傷害告訴，後續將依違反社會秩序維護法通知到案說明。

台鐵花蓮機務段長黃宗賢說，247次列次普悠瑪號昨晚表定8時30分要從花蓮開往樹林，因集電弓漏氣故障，臨時更換編組。當時已接近發車時間，負責調車的50多歲劉姓司機員拿鑰匙到洗車線開車，但當時車輛還在清洗未送電，須由監洗人員處理，司機員擔心發車時間快到，急著拿車，措詞不是很好，雙方有些大小聲。

後來監洗人員為了送電要求車上外包廠商清潔人員下車，張姓清潔人員回了一句「要吵去別的地方吵，不要妨礙洗車」，劉姓司機因此和張姓清潔人員又發生口角，扭打成一團，兩人都有些皮肉傷，事後就醫驗傷，當時即調派其他人員開車，因此事件加上當時有其他列車要進出花蓮站，路線遭占用，延誤發車約半小時。

劉姓司機今天休假在家休養，台鐵局人員一早會同張姓清潔人員的家長及主管到劉家慰問。台鐵局初步認定雙方都有錯，表示會檢討相關機制和人員紀律，內部也針對受傷人員啟動關懷。