影／闖紅燈拒檢 新北女控警過肩摔致傷！海山警回應了

新北市59歲徐姓女子本月1日晚間步行經過板橋區中山路時，因連續違規闖紅燈穿越路口，海山分局警員發現上前盤查，但徐女拒絕出示身分證件還出手推擠警員，警方立即將徐女制伏並依妨害公務送辦。徐女不滿警方壓制導致她受傷，提告警員傷害及妨害自由。海山警方表示經調查後為求慎重，已將警員依法函送。

海山警方表示，59歲徐女本月1日晚間9時許，步行經過板橋區中山路1段與新站路口時，因連續多次違規闖紅燈穿越路口，在附近巡邏的海山分局海山派出所蔡姓警員發現立即上前攔查。不料徐女拒絕出示身分證件，也不願提供身分證號供警方查詢。蔡姓警員於是開啟警車警示燈並鳴笛示意，但徐女仍拒檢且徒手推開蔡姓警員。

蔡姓警員立即依妨害公務罪嫌當場機徐女逮捕，但在控制徐女離開現場過程中導致徐女頭部、肩部及右手擦傷，經送往亞東醫院包紮治療後已無大礙。訊後將徐女依妨害公務罪嫌移送新北檢偵辦，檢察官裁定徐女以1萬元交保候傳。

徐女今天向媒體申訴，當時不覺得自己有闖紅燈，加上趕著至百貨公司取貨，因此繼續往前走，但蔡姓警員不但不准她走還抓她的手並將她過肩摔，導致她被打暈，隔日至警局提告蔡姓警員傷害及妨害自由，並怒控未收到報案三聯單。