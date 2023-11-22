190公分高壯毒品通緝犯突揮拳攻擊 埔口派出所長忍痛壓制逮人

苗栗縣通霄分局埔口派出所警員吳景平於今天上午9點左右，在上班途中，眼尖發現轄內陳姓毒品通緝犯，立即通知所長李毓鵬到場支援逮人，不料陳嫌突然發難揮拳攻擊2人，李、吳2員雖然遭受突襲，仍忍痛將身高190公分、身材壯碩的陳嫌逮捕，全案將依妨害公務、毒品通緝移送苗栗地檢署偵辦。

據了解，埔口派出所長李毓鵬遭陳嫌猛抓頭髮、頭部還挨了一拳，他與吳景平兩人在制伏陳嫌過程，手腳也有輕微挫傷，經就醫後均無大礙。李毓鵬說，當下與同仁雖遭突襲，但慶幸平時常訓訓練有術，而且一心只想儘速控制犯嫌，以保護周遭民眾及自身安全，所以當下並不感到疼痛。

通霄分局表示，警方執法不容挑釁，堅定支持每一位員警嚴正執法，任何挑戰法律的失序行為，一定追究到底，絕不寬貸。

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