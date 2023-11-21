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台中停車場遭棒打私刑…挨打少年認去年發生「不記得原因」 警要追涉案人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近日網路社群流傳一段少年在一處地下停車場遭人持球棒毆打的影片，影片據報是在台中益民商圈，第二警分局表示，此案的案發時間在去年4月間，被害少年母親已在今年8月間，前往第三警分局報案，也提出傷害告訴，第二警分局已查出涉案楊男、吳男身分，將通知到案後，依法送辦。

第二警分局在今天下午網路巡邏時，發現爆料公社二社上傳，題為「台中一中街商圈地下室私刑教育未成年」的影片，經確認案發地點為益民商圈的地下停車場，經調查發現，影片中被人持球棒毆打的是18歲許姓男子，案發時未成年，許當時與3名熟識的友人約在該處，因不明原因遭人毆打。

許姓男子說，去年因何事約在該處被打的原因，已都不記得，因後來自認只有身體有瘀青，所以沒有第一時間向母親反映，不過母親在今年8月間看到相關手機影像後，已向第三警分局正義所提告傷害。

警方調查，許姓男子除在影片中遭人持球棒毆打外，還有被逼迫下跪、伏地挺身的狀況，已查出有楊姓、吳姓男子涉案，二人都年約20多歲，其中一人還因他案在執行中，將循線聯絡到二人到案說明，依法送辦。

台中益民商圈的地下停車場傳出有少年遭人毆打，警方查出涉案人身分，將依法送辦。圖／摘自爆料公社
台中益民商圈的地下停車場傳出有少年遭人毆打，警方查出涉案人身分，將依法送辦。圖／摘自爆料公社
台中益民商圈的地下停車場傳出有少年遭人毆打，警方查出涉案人身分，將依法送辦。圖／摘自爆料公社
台中益民商圈的地下停車場傳出有少年遭人毆打，警方查出涉案人身分，將依法送辦。圖／摘自爆料公社

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