聽新聞
test
0:00 / 0:00

27歲女體驗飛行傘遇死劫…教練複訊後5萬元交保 男友目擊慟：預計12月底結婚

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

嘉義縣27歲蕭姓女子與男友、閨蜜昨天到花蓮體驗飛行傘，才起飛沒多久，疑因安全扣環鬆脫，從10公尺高度墜落身亡。男友以畫面看見安全扣環未扣好便起飛，認為葉姓教練有疏失；小倆口原預計下月底結婚，如今卻天人永隔。葉姓教練因過失致死罪嫌重大，檢方複訊後以5萬元交保。

蕭女昨天與男友、閨密到花蓮豐濱鄉磯崎村體驗飛行傘，與葉姓教練共乘一傘，但起飛沒多久，疑似安全扣環脫落，蕭女從離地10公尺、逾3層樓高度，墜落至台11線37公里往西產業道路上，當場失去生命跡象，經救護人員緊急送往衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院急救，仍宣告不治。

花蓮地檢署表示，死者參與飛行傘活動自高處墜落，造成全身多處碰撞並多處骨折死亡，判定為意外。涉案葉姓教練經複訊後，因過失致死罪嫌重大，以5萬元交保，王姓業者暫時請回。本案相關事故原因與責任，將由檢察官盡速依調查報告結果與警方蒐證情形，進行事故認定與釐清。

王姓業者稱，載客一定會做好完善措施，懷疑起飛後與蕭女一度調整座帶有關，當時教練發現異常隨即轉向山邊閃避，還來不及轉向就發生意外。

目擊全程的蕭女男友認為，教練在沒有檢查安全扣環的情況下就出發，當時有聽到無線電叫教練迫降，甚至發現人半掛空中卻沒有做出迫降動作，才會導致憾事發生

據了解，蕭女與男友預計12月底結婚，卻在婚禮前1個月遇上死劫，男友與家屬至今仍無法接受事實，希望檢警能盡快釐清事故原因。

鳳林警分局、縣府教育處今天上午已到事故現場調查，調閱相關影片釐清事發原因；至於業者稱有替遊客保險，教育處也將調查納保範圍及內容。

花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，死者親友提供起飛前畫面，質疑業者沒有確認安全扣環腿帶就直接起飛。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，死者親友提供起飛前畫面，質疑業者沒有確認安全扣環腿帶就直接起飛。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉昨天發生飛行傘業者載客飛行時，蕭女安全扣環不明原因鬆脫，墜地身亡，警方封鎖現場調查。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉昨天發生飛行傘業者載客飛行時，蕭女安全扣環不明原因鬆脫，墜地身亡，警方封鎖現場調查。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，疑似安全護具的扣環鬆脫，檢警持續調查。圖為同類型安全扣環。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，疑似安全護具的扣環鬆脫，檢警持續調查。圖為同類型安全扣環。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，疑似是安全護具的扣環鬆脫，檢警深入調查中。圖為同類型安全扣環。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，疑似是安全護具的扣環鬆脫，檢警深入調查中。圖為同類型安全扣環。圖／民眾提供

花蓮 飛行傘 結婚 過失致死

延伸閱讀

胖男殘殺女友遭判30年 入獄僅1年竟因荒謬理由「獲釋」

女遊客體驗飛行傘墜地10公尺亡 業者：教練當時向山邊閃避

與男友到花蓮體驗飛行傘 妙齡女安全扣環脫落高空墜地身亡

妙齡女想用嘿咻挽回男友 亂告濫用司法資源下場慘了

相關新聞

強佔溜滑梯還絆倒其它孩童 土城母子現身板橋遭警告誡

新北市土城區綜合運動場日前有一對母子因時常霸佔遊樂器材，與其他民眾發生多次爭執及衝突，該名婦人上月因攻擊其它民眾，被土城...

男子衝浪落海失蹤3小時今晚獲救 釣客眼尖看到他海上漂浮

一名男子今天到台中大安濱海樂園附近海域衝浪，晚上未回，朋友焦急報案，大批人員漏夜搜救，今晚傳出好消息。男子落海後在海上漂...

賓士自撞護欄起火 駕駛不治疑酒駕

陳姓男子昨天凌晨駕賓士車行經高雄大寮區，自撞路邊護欄，車頭凹陷卡住，引擎蓋著火，民眾見狀拿滅火器及時滅火，陳卡在駕駛座無...

女搭飛行傘摔死 扣環未扣？ 教練交保

嘉義縣蕭姓女子與李姓男友原定下月底結婚，前天到花蓮豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女起飛後安全扣環脫落，從離地約100公尺處墜落傷重...

神明前「信徒大亂鬥」…台南大內宮廟繞境起衝突 警將滋事者送辦

台南大內區武靈宮昨遶境活動，卻發生信徒大亂鬥，南市府民政局今晚表示，市政府已依相關規定將滋事者送辦，並呼籲宮廟活動應以和...

鹿港廟會活動負責放鞭炮卻釀「火燒車」 男子吃上官司

彰化縣傅姓男子今年4月在鹿港鎮參加「彰濱天后宮進香謁祖活動」，擔任燃放鞭炮人員，卻將燃放後鞭炮盒踢到路旁小貨車後方，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。