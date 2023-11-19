27歲女體驗飛行傘遇死劫…教練複訊後5萬元交保 男友目擊慟：預計12月底結婚

嘉義縣27歲蕭姓女子與男友、閨蜜昨天到花蓮體驗飛行傘，才起飛沒多久，疑因安全扣環鬆脫，從10公尺高度墜落身亡。男友以畫面看見安全扣環未扣好便起飛，認為葉姓教練有疏失；小倆口原預計下月底結婚，如今卻天人永隔。葉姓教練因過失致死罪嫌重大，檢方複訊後以5萬元交保。

蕭女昨天與男友、閨密到花蓮豐濱鄉磯崎村體驗飛行傘，與葉姓教練共乘一傘，但起飛沒多久，疑似安全扣環脫落，蕭女從離地10公尺、逾3層樓高度，墜落至台11線37公里往西產業道路上，當場失去生命跡象，經救護人員緊急送往衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院急救，仍宣告不治。

花蓮地檢署表示，死者參與飛行傘活動自高處墜落，造成全身多處碰撞並多處骨折死亡，判定為意外。涉案葉姓教練經複訊後，因過失致死罪嫌重大，以5萬元交保，王姓業者暫時請回。本案相關事故原因與責任，將由檢察官盡速依調查報告結果與警方蒐證情形，進行事故認定與釐清。

王姓業者稱，載客一定會做好完善措施，懷疑起飛後與蕭女一度調整座帶有關，當時教練發現異常隨即轉向山邊閃避，還來不及轉向就發生意外。

目擊全程的蕭女男友認為，教練在沒有檢查安全扣環的情況下就出發，當時有聽到無線電叫教練迫降，甚至發現人半掛空中卻沒有做出迫降動作，才會導致憾事發生。

據了解，蕭女與男友預計12月底結婚，卻在婚禮前1個月遇上死劫，男友與家屬至今仍無法接受事實，希望檢警能盡快釐清事故原因。

鳳林警分局、縣府教育處今天上午已到事故現場調查，調閱相關影片釐清事發原因；至於業者稱有替遊客保險，教育處也將調查納保範圍及內容。