快訊

台北12.4度！強烈冷氣團發威 這些縣市今晚起至明晨低溫恐跌到個位數

稱藍白還在談 國民黨限時民眾黨「24小時後要有結果」

台大設國際政經學院 管中閔沒成功 考驗陳文章「喬功」

影／台2線核一廠前小貨車翻車、大重機斷車頭 騎士送醫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

陳姓男子今天騎一輛紅牌大型重型機車，在台二線31公里核一廠前，與一輛小貨車相撞，由於撞擊力道很大，大型重機車車頭整個斷裂，消防人員將陳男送醫，肇事原因由警方採證調查。

消防局第六大隊今天上午8點23分獲報，新北市石門區台2線31.1K核一廠前發生車禍，消防人員到場，現場為一輛紅牌重機與小貨車對撞，陳姓男機車騎士臉部及肢體有外傷、意識清醒，貨車駕駛男性及副駕駛女性皆自行脫困未受傷，雙線道的外側一線封閉，員警到場交管。

警方說，重機騎士石門往金山方向，小貨車是從金山往石門方向欲左轉往核一廠，機車騎士撞到貨車副駕駛右後車斗。救護車到場時重機陳男躺在地上，送往淡水馬偕醫院。詳細肇事原因待警方釐清。消防局出動石門、金山分隊7車16人。

第六大隊大隊長羅億田表示，駕駛人應隨時注意車前狀況，不能疲勞駕駛、超速或任意超車，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。

台二線核一廠車禍駕駛送醫，小貨車翻車、重機車頭毀。記者游明煌／翻攝
台二線核一廠車禍駕駛送醫，小貨車翻車、重機車頭毀。記者游明煌／翻攝
台二線核一廠車禍駕駛送醫，小貨車翻車、重機車頭毀。記者游明煌／翻攝
台二線核一廠車禍駕駛送醫，小貨車翻車、重機車頭毀。記者游明煌／翻攝
台二線核一廠車禍駕駛送醫，小貨車翻車、重機車頭毀。記者游明煌／翻攝
台二線核一廠車禍駕駛送醫，小貨車翻車、重機車頭毀。記者游明煌／翻攝

石門 重機 核一

延伸閱讀

高公局：檢核成果不盡理想 暫不研議開放重機上國道

促重機上國道遭質疑違規 「通勤者之歌」回應了

影／中和紅牌大重機禮讓救護車 被另一重機撞上滾3圈釀3傷

提案促「國道開放重機」進度表 近6千人附議要交通部回應

相關新聞

失蹤40年音訊全無 警界尋人高手找到了「遺憾但圓滿」

台南市警局新化分局防治組巡官吳孟宇，查得桃園市政府社會局通報一起安置的身分不明個案，歷經半年比對無數筆資料，確認是民國7...

影／婦網戀押房產遭詐246萬 詐團榨乾她露骨情話曝光

新北市三重區60歲王姓婦人網路結識自稱任職「美國鑽井部」的華人，對方每天噓寒問暖，王婦墜入愛情陷阱；日前對方聲稱，從國外...

影／板橋機車雙載疑撞路邊石墩再撞燈桿 釀男死女傷

新北市李姓男子昨晚騎機車載友人王姓女子由板橋區環河西路五段往土城方向直行，疑先擦撞路邊石墩，人車倒地滑行後，再撞上燈桿，...

影／3越南移工逃走打零工領日薪 豬隊友犯了這錯全被逮

胡姓男子駕轎車搭載3名在酒吧飲酒的越南籍移工返回住處，行經高雄市新興區一處路口時，違規迴轉被警網撞見攔查，3移工神情鬼祟...

影／蘆洲警逮17歲嫰臉西裝車手 溯源2個月再逮4詐團成員

徐姓少年當車手以假投資欲詐騙民眾50萬，今年8月蘆洲警方執行超商ATM巡簽時，發現徐少西裝筆挺臉卻顯得稚嫩，盤查後確認他...

影／台2線核一廠前小貨車翻車、大重機斷車頭 騎士送醫

陳姓男子今天騎一輛紅牌大型重型機車，在台二線31公里核一廠前，與一輛小貨車相撞，由於撞擊力道很大，大型重機車車頭整個斷裂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。