影／台2線核一廠前小貨車翻車、大重機斷車頭 騎士送醫

陳姓男子今天騎一輛紅牌大型重型機車，在台二線31公里核一廠前，與一輛小貨車相撞，由於撞擊力道很大，大型重機車車頭整個斷裂，消防人員將陳男送醫，肇事原因由警方採證調查。

消防局第六大隊今天上午8點23分獲報，新北市石門區台2線31.1K核一廠前發生車禍，消防人員到場，現場為一輛紅牌重機與小貨車對撞，陳姓男機車騎士臉部及肢體有外傷、意識清醒，貨車駕駛男性及副駕駛女性皆自行脫困未受傷，雙線道的外側一線封閉，員警到場交管。

警方說，重機騎士石門往金山方向，小貨車是從金山往石門方向欲左轉往核一廠，機車騎士撞到貨車副駕駛右後車斗。救護車到場時重機陳男躺在地上，送往淡水馬偕醫院。詳細肇事原因待警方釐清。消防局出動石門、金山分隊7車16人。