三芝紅牌重機過彎不慎墜橋3米高 男女輕傷送醫
胡姓男子昨晚騎乘重機載著曾姓女子，途中行經新北市三芝區土地公埔一個過彎處，不慎失控人車從土地公埔橋下墜落至3公尺處。新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助兩人救上路面， 檢視兩人肢體輕微擦挫傷送醫無大礙，肇因待查。
據了解，胡姓男子（28歲）昨天深夜11時51分左右騎乘一輛紅牌大型重機車，後方載著曾姓女子（28歲）一路沿著新北101線三芝往淡水方向騎行。途中騎經三芝區土地公埔62之2號前一個過彎處，不慎失控從土地公埔橋摔落，當場墜落橋下約3公尺高處。
警、消獲報出動人車趕抵，消防員使用器材車吊臂協助將胡、曾兩人吊掛上路面，經檢視兩人幸運僅肢體多處輕微擦挫傷，緊急協助送醫急救沒有大礙。警方交管現場一度只能單向通行，直到今天凌晨近1時許才恢復雙向通車。肇事騎士胡男酒測值待驗，確切肇事原因及責任歸屬，則待警方調查釐清。
第三大隊大隊長陳志德表示：本大隊轄區山區、郊區地形較曲折，夜間甚至有些路段燈光昏暗，行駛應減速慢行，避免發生意外；另患者高速撞擊或高處跌落等高能量機轉案件，切勿任意移動患者，應優先保護患者頸椎及呼吸道問題，避免造成二次傷害。
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