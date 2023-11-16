影／又是導航！2美籍機師騎重機誤闖國5 紅斑馬急追叫停

2名美國航空機師昨天騎重型機車誤上國5頭城交流道， 一路往北騎，遭國9隊出動紅斑馬警車呼叫騎士，要求出隧道口停車。據了解，這2人因設定導航帶路，要前往台北君悅飯店，未料誤上國道，半路被國9警方攔下，依法開罰。

這2名美籍航空男機師昨天傍晚5點多，1人騎紅牌重機、1人騎黃牌重機，想要騎去台北君悅飯店，於是設定導航帶路，卻是誤從宜蘭頭城交流道騎上國5，一路北上騎進雪山隧道。

國9隊出動紅斑馬警車沿路在隧道內呼叫，請2名美籍重機騎士出隧道禦停車，過程中，騎士還回頭看了警車一眼。

警方依規定製單舉發，可依違反道路交通管理處罰條例處3000元以上、6000元以下罰緩；晚間6點多，請拖吊車將重機拖離。騎士供稱，是因為設定導航，不小心騎上國道。

2個月前也有一名美籍人士騎機車載友人，從宜蘭交流道誤上國5騎進雪隧，最近機車誤闖國5的頻率頗高。