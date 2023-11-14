駕銑刨機挖破管線「人車陷火海」枉死 獨生子強忍悲痛不發一語

桃市觀音區國瑞路昨天深夜進行封道刨路工程，疑似事業單位未事先確認地下埋設物狀況，以致蘇姓男子駕駛銑刨機作業時，挖到埋設深度僅10公分氧氣及氮氣管線引發大火，最後人車皆陷入火海，蘇男逃生不及遭燒死。桃園地檢署檢察官舒慶涵率法醫進行相驗，自小與蘇男相依為命的獨生子，目前在桃園某軍營服役，是名職業軍人，獲悉趕到中壢殯儀館強忍著悲痛，不發一語。

蘇的姪子說，小叔叔和他家都住在新北市土城區，由於小叔叔的公司在觀音，就離昨晚事發地點不遠處，所以平常有工作時也會住在觀音的宿舍而不回土城家，小叔叔早年離婚，獨自撫養目前在桃園當職業軍人的獨生子，父子倆相依為命多年，和他家也住得近，因此會互相照應。

姪子憤憤不平地表示，他也是到現場才聽到旁人提及，埋設氧氣及氮氣的深度僅有10公分，這種危險氣體的管線竟然埋得這麼淺，真是太不應該了，氣體公司很過分，無論這管線埋設幾年甚至幾10年，公司都應該要很清楚管線，應該要有所改善，至於是否提告，目前先將小叔叔的後事辦完。

蘇的同事也說，這麼嚴重的重大管線埋設太淺，今天所幸來說，還未造成重大傷亡，若是像高雄市幾年前的管線，昨晚的死傷可能不只1個人，突然發生事故，同事們也很難過與不捨，至於是否要提告求償，還是會等相關的鑑識報告。