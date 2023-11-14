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鐵牛車翻覆駕駛遭壓動彈不得 台南消防人員馳援脫困送醫救一命
台南59歲何姓男子今天上午駕駛鐵牛車載送瀝青，行駛到東山區高原上坡路段時，因道路崎嶇狹小，不慎車輛失控翻覆，何男跌出車外，又被翻滾的鐵牛車壓住，附近施工的工人見狀趕緊打119求救。
南市消防局11時39分接獲報案，派遣東原分隊前往救援，組員盧文智帶領隊員黃裕棋、賴哲璋、蔡峰昌、役男劉邵宇等前往搶救，到達時何男跌坐地上，上半身被壓住動彈不得，痛得血色全無，所幸並無明顯外傷，意識清楚。
消防人員立刻協助何男脫困，何呼吸不順、精神萎靡，消防人員進行初步檢傷包紮，發現何左側肋骨有挫傷情形，將何送往柳營奇美醫院急救，仍在救治中。
據了解，東山區高原里正在進行道路刨除重鋪工程，何男行駛到東山區高原104-2號前發生意外，警方初判是因道路狹小崎嶇，駕駛不慎所導致，仍有待後續調查釐清。
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