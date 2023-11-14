刨路前沒調查 鋪路機挖破管線起火、司機死亡
桃園市觀音區一處道路刨除工程，疑因事業單位未先確認地下埋設物狀況，導致路面下易燃氣體管線被挖破、起火，造成鋪路機司機死亡；桃市府表示，已停工，將移送過失行為人法辦。
桃園市政府消防局今天向媒體表示，觀音區國瑞路昨天深夜11時20分許發生鋪路機起火事故，現場有易燃氣體管線洩漏氮氣及氧氣，管線在今天凌晨1時許關閉，火勢撲滅後發現57歲蘇姓男司機已明顯死亡。
桃園市政府勞動檢查處發布新聞稿表示，經初步調查，事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致道路刨除工程過程中不慎挖破管線、釀成大火，造成蘇姓司機來不及逃生、當場死亡；此為死亡職業災害，後續將依相關規定，移送過失行為人至桃園地方檢察署偵辦。
桃園勞檢處表示，經查肇災管線為氧氣及氮氣輸送管，埋設深度僅約10公分，導致道路刨除工程過程中被挖破、氣體洩漏起火；按營造安全衛生設施標準規定，施工單位應在開挖前對於開挖區域實施調查。
桃園勞檢處指出，已對該工程予以立即停工處分，並要求施工單位全面調查地下埋設物情形，包含蒐集圖資、事前試挖、科技透地探查等方式，防止施工時破壞地下埋設物致有危害勞工的可能。
桃園勞檢處也說，如施工單位未依職業安全衛生法規定，導致發生死亡的重大職業災害，將依規定移送司法機關偵辦，另現場人員若涉及過失致死罪，最高可處5年以下有期徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言