刨路前沒調查 鋪路機挖破管線起火、司機死亡

中央社／ 桃園14日電

桃園市觀音區昨深夜一台鋪路機疑挖破易燃氣體管線突然起火，造成57歲蘇姓駕駛被燒死。聯合報記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區昨深夜一台鋪路機疑挖破易燃氣體管線突然起火，造成57歲蘇姓駕駛被燒死。聯合報記者周嘉茹／翻攝

桃園市觀音區一處道路刨除工程，疑因事業單位未先確認地下埋設物狀況，導致路面下易燃氣體管線被挖破、起火，造成鋪路機司機死亡；桃市府表示，已停工，將移送過失行為人法辦。

桃園市政府消防局今天向媒體表示，觀音區國瑞路昨天深夜11時20分許發生鋪路機起火事故，現場有易燃氣體管線洩漏氮氣及氧氣，管線在今天凌晨1時許關閉，火勢撲滅後發現57歲蘇姓男司機已明顯死亡。

桃園市政府勞動檢查處發布新聞稿表示，經初步調查，事業單位未事先確認地下埋設物狀況，導致道路刨除工程過程中不慎挖破管線、釀成大火，造成蘇姓司機來不及逃生、當場死亡；此為死亡職業災害，後續將依相關規定，移送過失行為人至桃園地方檢察署偵辦。

桃園勞檢處表示，經查肇災管線為氧氣及氮氣輸送管，埋設深度僅約10公分，導致道路刨除工程過程中被挖破、氣體洩漏起火；按營造安全衛生設施標準規定，施工單位應在開挖前對於開挖區域實施調查。

桃園勞檢處指出，已對該工程予以立即停工處分，並要求施工單位全面調查地下埋設物情形，包含蒐集圖資、事前試挖、科技透地探查等方式，防止施工時破壞地下埋設物致有危害勞工的可能。

桃園勞檢處也說，如施工單位未依職業安全衛生法規定，導致發生死亡的重大職業災害，將依規定移送司法機關偵辦，另現場人員若涉及過失致死罪，最高可處5年以下有期徒刑。

桃園 勞檢

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