南投出現女鞋大盜 ！狂吸猛聞還試穿 疑又是他犯案

南投埔里北梅里梅林二街近期屢有住戶反映，自家女用鞋不翼而飛疑似遭竊，經調閱監視器更發現，果然有人偷鞋，甚至又吸又聞還試穿，相當變態，令人傻眼。而因去年鎮內也有類似案件，警方表示，不排除同一人所為，積極調查偵辦中。

北梅里長潘棋榮指出，上周六（11日）晚上7時許，有家住梅林二街的里民向他反映，放在庭院內鞋櫃裡的鞋子不翼而飛，而且不見得都是女鞋，懷疑可能是被偷，因此請他幫忙調閱住家附近監視器，希望能確認是誰把鞋拿走。

經檢視該區域周邊的監視器畫面發現，該住戶外出用餐後，有名男子進入其住家車庫庭院，打開鞋櫃後拿出高跟鞋、休閒鞋、雪靴等女用鞋，蹲下後更對鞋子狂吸猛聞，甚至試穿，仔細挑選4分多鐘，最後帶走1雙高跟鞋及1雙雪靴。

由於，該名男子偷鞋行徑詭異變態，令潘棋榮及住戶都相當傻眼，潘棋榮也為此詢問調查周邊住家有無類似狀況，初步調查約有4戶遭竊受害，為此呼籲里民要注意家戶安全，注意防竊，同時也通報警方幫忙抓偷鞋賊。