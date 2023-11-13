北市中山區住家火警 1人燒燙傷送醫、疏散11人
台北市中山區中山北路一處民宅今天下午發生火警，起火點為6樓住家，警消獲報後馳援，現場疏散11人，並救出1名6旬男住戶，其意識清醒、左手臂有燒燙傷，事故肇因仍待查。
北市警消下午4時22分獲報，指中山區中山北路二段59巷有棟建物起火，立即出動消防車16輛、救護車2輛和56人到場灌救，經查現場為地上9層、地下3層的民宅建物，起火點位於6樓住家。
警消到場後立即協助現場11人疏散（5男6女），並救出居住6樓的60多歲男住戶，意識清醒，但左手臂有2%的二度燒燙傷，隨後協助送馬偕醫院治療。
現場火勢也於下午4時38分撲滅，燃燒面積約9平方公尺，燒損家具和床墊，詳細起火原因待後續調查釐清。
除此之外，台北市南港區舊莊街二段316巷一處平房也在下午5時許發生火災，台北市消防局獲報後，立即派消防車23輛、救護車2輛、72人到場搶救。
初查起火點為1層樓高的建築物，現場全面燃燒，初步了解屋內無人，火勢也已獲得控制，事故原因待查。
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