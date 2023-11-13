桃警取締14輛飆車巷弄追逐飆仔 1重機荷包失血1萬500

桃園市大溪區員林路、三元一街附近今天凌晨聚集14輛改裝機車，「轟隆隆」發出噪音擾亂安寧，警方出動警網取締，飆仔見警一轟而散逃逸，黃姓男子未戴安全帽、騎改裝重機逃竄，被警網追捕攔下，大溪警方表示，黃男未戴安全帽、不服取締逃逸，依法開單告發、至少開罰1萬500元，排氣音量超標違規送交環保局開罰，其餘13輛機車飆速騎士通知到案依法究辦。

網友將大溪警方凌晨強力取締追逐飆仔流竄巷弄，追捕取締改裝噪音機車過程，上傳社會事新聞影音（TIK-TOK），引起網友熱議，警方表示，今天凌晨2時許，14輛改裝噪音機車或重機，聚集在大溪區員林路、三元一街巷口附近，多輛改裝噪音機車，趁著夜晚準備沿著員林路往龍潭地區飆速，警方獲報後，出動警力前往圍捕。

這群騎士聚集準備飆車，發現警網前往取締，立即分散逃逸，警方展開取締、驅離及通報處置，一輛黃姓重機騎士逃竄至巷底，警方攔捕到案，黃男未戴安全及不服取締逃逸，警方開單告發，蒐證其他13輛不服稽查取締逃逸的機車騎士分別通知到案，檢視影片有無超速違規情事，依道路交通管理處罰條例規定，不服稽查取締逃逸可處1萬至3萬元罰鍰、未戴安全帽可處500元罰鍰，超速可處1200元至2400元罰鍰，黃姓騎士至少開罰1萬500元。