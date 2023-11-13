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桃警取締14輛飆車巷弄追逐飆仔 1重機荷包失血1萬500
桃園市大溪區員林路、三元一街附近今天凌晨聚集14輛改裝機車，「轟隆隆」發出噪音擾亂安寧，警方出動警網取締，飆仔見警一轟而散逃逸，黃姓男子未戴安全帽、騎改裝重機逃竄，被警網追捕攔下，大溪警方表示，黃男未戴安全帽、不服取締逃逸，依法開單告發、至少開罰1萬500元，排氣音量超標違規送交環保局開罰，其餘13輛機車飆速騎士通知到案依法究辦。
網友將大溪警方凌晨強力取締追逐飆仔流竄巷弄，追捕取締改裝噪音機車過程，上傳社會事新聞影音（TIK-TOK），引起網友熱議，警方表示，今天凌晨2時許，14輛改裝噪音機車或重機，聚集在大溪區員林路、三元一街巷口附近，多輛改裝噪音機車，趁著夜晚準備沿著員林路往龍潭地區飆速，警方獲報後，出動警力前往圍捕。
這群騎士聚集準備飆車，發現警網前往取締，立即分散逃逸，警方展開取締、驅離及通報處置，一輛黃姓重機騎士逃竄至巷底，警方攔捕到案，黃男未戴安全及不服取締逃逸，警方開單告發，蒐證其他13輛不服稽查取締逃逸的機車騎士分別通知到案，檢視影片有無超速違規情事，依道路交通管理處罰條例規定，不服稽查取締逃逸可處1萬至3萬元罰鍰、未戴安全帽可處500元罰鍰，超速可處1200元至2400元罰鍰，黃姓騎士至少開罰1萬500元。
若機車騎士非法改裝噪音車輛、排氣音量超標，警方將函請市府環保局依噪音管制法相關規定開罰，處以1800至3600元罰鍰，責令車主在期限內到監理站接受檢驗。警方呼籲，民眾切勿隨意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，警方亦將在改裝（噪音）車非法聚集路段，加強規畫取締防制危險開車，不定時稽查噪音車通報和取締超速違規行為，維護交通安全和住宅安寧。
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