影／巴哈姆特站聚 創作達人特製哥吉拉遭竊

巴哈姆特27周年站聚，昨天在台北市花博爭豔館舉辦換歡慶活動，許多創作達人在市集區擺攤，其中王姓男子花一個月間上色塗漆的特製版哥吉拉恐龍公仔，遭黑眶眼鏡男瞬間偷走，王男報案提告竊盜罪。中山警分局指出，目前僅獲報一起竊盜案，已掌握特定對象積極偵辦中。

巴哈姆特站聚吸引上千人聚集花博爭豔館，場內人山人海。王男報案稱，他11月11日下午4時許，在放置在市集區架上代售的哥吉拉，遭人偷走，這隻哥吉拉是他耗時1個月上色塗裝的特製版，別處買不到，公仔價格加上特製費，約損失約5千5百元。失竊店家在臉書上指出，這款全宇宙只有一支，如果大家有看到她的蹤跡，不要懷疑，一定是我們的，歡迎提供情報給我們，必有重禮答謝。

中山警分局今指出，巴哈姆特站聚活動的竊盜案，目前僅獲報1件，也就是特製版哥吉拉公仔遭竊，監視器畫面指出，帶著黑眶眼鏡、口罩的男子，涉嫌抓著架上的哥吉拉尾巴，瞬速行竊離開，警方掌握特定對象，將積極查緝到案。

黑眶眼鏡男涉偷走哥吉拉恐龍公仔。記者蕭雅娟／翻攝