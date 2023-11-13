屏東男深夜開車追撞2台小貨車 車成火球釀4傷
屏東枋山台一線北上路段昨深夜11點左右發生火燒車事故，34歲凌姓男子開車行經內獅國小時，疑似未注意路況，撞上前方停等紅燈的2輛小貨車，凌男車頭因撞擊起火，消防局獲報派出5車、10人趕赴現場，意外造成凌男及中間遭夾擊的陳姓小貨車駕駛與2名乘客受傷，4人送醫無大礙，駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
警方表示，34歲凌男於昨晚上11點左右沿台一線，從屏東縣枋山鄉由北往南行駛，行經內獅國小附近，疑似未注意前方路況，不慎撞上前方停等紅燈的2輛小貨車，造成他車頭全毀，還冒出火光，整輛車頓時燒成一團大火球，趕緊通報警、消協處。
消防局指出，昨天深夜11點15分接獲民眾報案，枋山鄉台一線內獅國小前發生火燒車事故，派出枋寮及枋山分隊，共5車、10人到場協處，立即放水撲滅，事故造成34歲凌姓男子輕微擦挫傷、34歲陳姓男子左腿擦傷、60歲潘姓女子胸痛、55歲潘姓女子額頭撕裂傷，4人意識清楚，送醫救治無大礙，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
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