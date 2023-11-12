影／大安濱海樂園南岸有車受困沙灘 海巡署派出2神器即刻救援

海巡中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，台中市大安濱海樂園海翁橋南岸有民眾從事水域活動風帆運動時，自用載物搬運車深陷沙灘，海巡署派出救援沙灘車和脫困平板，合力救出搬運車。

溫寮安檢所接獲民眾通報後，派遣安檢所人員與調度中港機動巡邏站「ATV救援沙灘車」及「脫困沙板」到場協助，海巡人員抵達時，發現受困車輛前輪已嚴重損壞變形失去動力，後輪深陷沙中，受困地點為沙岸地型，土質鬆軟不易救援。

海巡人員使用脫困沙板清除輪胎區及車輛下方淤沙後，放置脫困沙板於受困車輛輪胎下方增加磨擦力，配合當地民眾駕駛搬運車輛拖帶牽引，眾人合作下，順利協助車輛脫困。