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影／大安濱海樂園南岸有車受困沙灘 海巡署派出2神器即刻救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，台中市大安濱海樂園海翁橋南岸有民眾從事水域活動風帆運動時，自用載物搬運車深陷沙灘海巡署派出救援沙灘車和脫困平板，合力救出搬運車。

溫寮安檢所接獲民眾通報後，派遣安檢所人員與調度中港機動巡邏站「ATV救援沙灘車」及「脫困沙板」到場協助，海巡人員抵達時，發現受困車輛前輪已嚴重損壞變形失去動力，後輪深陷沙中，受困地點為沙岸地型，土質鬆軟不易救援。

海巡人員使用脫困沙板清除輪胎區及車輛下方淤沙後，放置脫困沙板於受困車輛輪胎下方增加磨擦力，配合當地民眾駕駛搬運車輛拖帶牽引，眾人合作下，順利協助車輛脫困。

第三岸巡隊呼籲，民眾在東北季風期間從事海域各項親水活動，務必注意當日潮汐，降低危安發生機率，民眾在岸際或港區若發現有救生救難案件時，可立即撥打118免費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入救援。

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，大安濱海樂園海翁橋南岸有載物搬運車深陷沙灘，海巡派人和器具救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，大安濱海樂園海翁橋南岸有載物搬運車深陷沙灘，海巡派人和器具救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，大安濱海樂園海翁橋南岸有載物搬運車深陷沙灘，海巡派人和器具救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，大安濱海樂園海翁橋南岸有載物搬運車深陷沙灘，海巡派人和器具救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，大安濱海樂園海翁橋南岸有載物搬運車深陷沙灘，海巡派人和器具救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，大安濱海樂園海翁橋南岸有載物搬運車深陷沙灘，海巡派人和器具救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，大安濱海樂園海翁橋南岸有載物搬運車深陷沙灘，海巡派人和器具救援。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨天下午接獲民眾通報，大安濱海樂園海翁橋南岸有載物搬運車深陷沙灘，海巡派人和器具救援。圖／海巡署提供

海巡署 安檢 沙灘

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