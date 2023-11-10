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澎湖海域發現三層刺網非法捕撈 海管處依法沒收

中央社／ 澎湖縣10日電

海洋國家公園管理處日前發現，有漁民在澎湖南方四島國家公園的西吉嶼海域放置三層刺網從事非法捕撈，依法沒入網具。多層刺網對海洋生態破壞性極大，將送漁業主管機關查處。

海洋國家公園管理處發布新聞指出，海管處為確保南方四島國家海洋公園海域生態系的完整及多樣性，讓海洋資源可永續發展，月初在於園區內巡查時，發現西吉嶼東面海域遭放置2組三層刺網，每組網具約長20公尺，違反國家公園法及漁業法規定，巡查人員當場將網具收起沒入。

海管處表示，三層刺網漁法是以網目的大小來捕捉不同的魚種，而多層刺網布放在海面下，無論大小的海洋生物皆會被牢牢地捕獲，連海龜都無法脫困，對海洋生態破壞性極大，澎湖縣政府早在民國91年公告距岸12浬內，禁止使用多層刺網。

海管處呼籲，進入國家公園範圍內，遵守規定勿以身試法，未來將持續透過海岸環境維護、海底棲地復育、科學調查研究、規範適度有條件的漁業與遊憩行為，搭配積極有效管理作為等，營造出澎湖南海一塊豐富且美麗的海洋生態環境以供民眾親海、知海、近海到進海。

國家公園 澎湖縣 西吉嶼

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