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高雄宮廟遶境竟成持「轎棍」鬥毆現場 交通違規亂象多

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄梓官區某宮廟上周日舉辦遶境活動，下午3時許，遶境隊伍行進至同安路段時，因兩頂宮廟神轎不慎碰撞，扛轎人員22歲巴姓男子及18歲史姓男子，竟徒手毆打另頂扛轎人員23歲何姓男子，甚至把轎擔長棍也拿來舞弄互鬥，所幸遭旁人制止；警方事後到場，依社維秩序維護法最重將裁處1萬8000元罰鍰。

臉書社團「爆料公社」近日貼出上周日高雄梓官區宮廟扛轎人員的互鬥衝突影片，標題還寫著「請了群猴子來扛轎」，引起網友紛紛留言熱議，據悉，當時兩頂宮廟神轎扛轎人員先是口角叫囂，後續竟演變成動手揮拳，在眾目睽睽下，原本信徒虔誠一旁觀禮的民俗祭儀，竟成了數十人制止3人鬥毆的衝突現場。

「下次這樣，就不讓你們申請。」警方獲報到場向宮廟人員詢問互毆情形，並約制遶境舉辦方不得再發生暴力衝突，而針對這起遶境亂象，網友也是罵聲一片，也有諷刺留言「神明看了也會笑，台灣人每次慶典，都要裝猴子來熱鬧一下。」

當天不只有遶境扛轎者發生違規衝突，岡山分局指出，因遶境活動造成當地交通亂象，但礙於現場不宜攔停舉發，事後警方依據當天執勤員警的密錄器影像，逕行舉發就有80張紅單。

警方進一步說明，在交通違規裁罰部分，分別舉發危險駕駛1件、拒檢逃逸1件、無照駕駛6件、闖紅燈3件、逆向行駛3件、未戴安全帽63件、併排臨時停車2件及未依規定使用方向燈1件等，最高合計可處14萬餘元罰鍰。

宮廟遶境扛轎人員因相互間不慎碰撞起衝突。圖／取自臉書社團「爆料公社」
宮廟遶境扛轎人員因相互間不慎碰撞起衝突。圖／取自臉書社團「爆料公社」
宮廟遶境扛轎人員因相互間不慎碰撞起衝突。圖／取自臉書社團「爆料公社」
宮廟遶境扛轎人員因相互間不慎碰撞起衝突。圖／取自臉書社團「爆料公社」

遶境 神轎 爆料公社 鬥毆 交通違規

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