苗警車追捕詐欺車手爆胎撞及民車 逮1人鎖定1人查緝

苗栗警方昨天下午在苗栗市為民街追捕涉嫌詐欺車手，當場逮捕1人，另名車手開車逃逸，偵防車追捕過程爆胎，撞及路旁停車，沒有造成人員受傷，警方半個多小時在銅鑼工業區發現棄車，全案進一步偵辦中。

苗栗分局偵辦1件投資型詐騙案，員警埋伏在苗栗市為民街玉清宮附近，警方調查，孫姓男子（23歲）昨天下午3點12分出面取款時，辦案人員當場壓制逮捕，警方2輛偵防車並攔截接應轎車。

接應車手轎車不顧員警制止，加速往北苗方向逃逸，偵防車隨後追捕，右轉為公路，左轉經國路，在縣立體育場附近，偵防車衝進路旁工地爆胎，撞及路旁停放的1輛轎車，轎車內沒人，偵防車內2人未受傷。

警方通報攔截圍捕，接應車手轎車在市區竄逃，半個多小時發現棄車在銅鑼工業區，人已失去蹤影，警方目前掌握在逃犯嫌身分，持續積極追緝中，全案依妨害公務、洗錢防制法，及詐欺罪嫌，移送苗栗地檢署進偵辦。