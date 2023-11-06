網路情人買房又給錢？ 提供網銀、提款卡慘變詐騙人頭戶

詐騙集團上網交友騙取人頭帳戶，林姓女子與男網友交往，對方謊稱要買房，指示提供網路銀行帳戶，王姓男子結識自稱紅酒貿易商的女網友，被騙要協助匯款而寄出提款卡，兩人帳戶均因涉詐被警示。

高雄市林姓女子今年7月在臉書結識暱稱「黃少源」網友，加LINE聊天，以結婚為前提交往，對方提議買房登記她名下，要求加入房仲業務「王東」為LINE好友，「王東」稱房屋買賣要刷流水，單一帳戶不夠刷，要求將網路銀行帳號綁定4個約定帳號，並告知帳號及密碼，她依指示操作後帳戶被警示。

基隆市王姓男子上月在臉書結識暱稱「陳雯菲」網友，同樣加LINE交往，對方自稱人在國外，從事紅酒進出口貿易，回台無法攜帶太多現金入境，提議匯款5萬美元給他，返台再取回，要求加入金管會專員「黃天牧」為LINE好友，「黃天牧」指示寄提款卡並告知密碼才能完成海外匯款，王也變人頭戶。