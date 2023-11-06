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台南市資源回收場失火竄濃煙 幸無傷亡

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區長和路二段12巷內一處資源回收廠，今天中午近1點回收物突然起火，冒出大量火煙， 消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區長和路二段12巷內一處資源回收廠，今天中午近1點回收物突然起火，冒出大量火煙， 消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區長和路二段12巷內一處資源回收廠，今天中午近1點廠內回收物突然起火，冒出大量火煙。消防人員接獲報案後趕到場出水滅火，火勢約在23分鐘後控制。台南市消防局說，至於起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午12點43分接到民眾報案，位於安南區長和路二段12巷發生火警，現場為資源回收廠，據報有火煙，派遣安和等分隊17車36人，到場搶救。

義消說，資源回收廠回收物起火，因廠內有部分塑膠原料比較難打滅。消防人員說，安和中隊中途發現濃煙，增派2梯次支援，現場為收廠後側回收物起火，出水搶救。下午1點3分火勢控制。下午1點6分火勢撲滅。沒有人員受傷受困。

郭姓鄰居說，他在隔壁工廠午睡，突然聞到濃濃煙味，外出察看發現資源回收廠失火，連忙報119派員滅火。

台南市安南區長和路二段12巷內一處資源回收廠，今天中午近1點回收物突然起火，冒出大量火煙， 消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區長和路二段12巷內一處資源回收廠，今天中午近1點回收物突然起火，冒出大量火煙， 消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝

資源回收 台南 火災

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