台南市資源回收場失火竄濃煙 幸無傷亡

台南市安南區長和路二段12巷內一處資源回收廠，今天中午近1點回收物突然起火，冒出大量火煙， 消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝 台南市安南區長和路二段12巷內一處資源回收廠，今天中午近1點廠內回收物突然起火，冒出大量火煙。消防人員接獲報案後趕到場出水滅火，火勢約在23分鐘後控制。台南市消防局說，至於起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午12點43分接到民眾報案，位於安南區長和路二段12巷發生火警，現場為資源回收廠，據報有火煙，派遣安和等分隊17車36人，到場搶救。

義消說，資源回收廠回收物起火，因廠內有部分塑膠原料比較難打滅。消防人員說，安和中隊中途發現濃煙，增派2梯次支援，現場為收廠後側回收物起火，出水搶救。下午1點3分火勢控制。下午1點6分火勢撲滅。沒有人員受傷受困。