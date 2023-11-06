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影／甥舅相偕攀登北插天山 舅失足墜谷！新北消防花11小時運下山
台北市1對甥舅昨天相偕攀爬桃園復興、新北三峽交界的北插天山，午後下山返程時，67歲舅舅失足墜谷，新北、桃園消防隊入山搜尋，晚間9時許找到人，不幸已無生命徵象，漏夜搬運直到今天清晨下山送抵醫院，仍回天乏術。
據了解，67歲周姓男子與51歲邱姓男子是甥舅關係，昨天一起從滿月圓入山，挑戰攀登北插天山，返程下山時，邱男走在前面，在一處陡坡，周男失足往下滾落，就從邱面前一路滑向溪谷墜落。
邱男立刻下到溪谷查看，發現舅舅頭部撞擊流血、四肢都有擦傷、意識模糊、呼吸微弱，連忙CPR急救並打119求救。桃園市消防局先接到報案，查詢研判患者位置為三峽區，下午3時26分轉報新北市消防局。
緊接著新北派出4個分隊、桃園派1個分隊人車，共同前往執行山難救援，歷經4小時搜尋，新北消防人員於晚間9時07分接觸到患者，但不幸已無呼吸心跳。
接著消防隊員又花了7個小時架設繩索輔助搬運，凌晨4時50分才將人運到桃園市復興鄉小烏來登山口，5時30分由救護車送抵新北市三峽區恩主公醫院，警方鑑識人員至現場採證，經家屬確認無意見，依規定報請司法相驗。
新北市消防局第五大隊長鍾世銘表示，北插天山是雪山山脈北段著名的中級山岳，海拔有1727公尺，因路途遙遠，登頂路徑陡峭，需有體耐力及攀爬技巧才能順利完成，提醒民眾出發前一定要做好行程規劃，了解攀登路線與時程安排，行前加強訓練體力、行程中小心謹慎，才能確保安全。
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