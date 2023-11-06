屏東男租車遊台南行竊公仔 警調閱監視器查獲法辦

屏東市30歲郭姓男子搭乘火車來台南後，租乘機車到中西區民權路2段看到1間娃娃機台，見四下無人，涉嫌行竊5隻公仔及1個保溫瓶後離去。警方接獲報案後，沿路調閱監視錄影畫面，以車追人昨天通知郭到案說明，郭承犯案並供稱行竊物品已遭其在網路以1000元變賣，警詢後依涉嫌竊盜罪嫌法辦。

警方調查，郭姓男子於11月1日搭乘火車來台南遊玩，還在火車站租乘機車後進入市區四處遊逛，在當天下午至中西區民權路2段看到1間娃娃機台並進入打玩。郭看見機台上許多漂亮公仔等各式兌換物品，竟動手逐台翻找挑選後行竊5隻公仔及1支保溫瓶後離去。

事後，陳姓機台主清點娃娃機台物品短少並調閱監視器，看到郭姓男子逐台挑選機台上兌換禮品，最後偷走價值2500元5隻公仔及1個保溫瓶後，氣呼呼至派出所報案。

台南市警二分局南門所警員張訓銘受理案後展開調查，從娃娃機台處逐一往外調閱至東區機車出租行，進而掌握其身分。昨天下午通知到案說明，提出行竊影像等各項具體事證。