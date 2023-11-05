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影／大寮60元吃到飽便當店爆紅 老闆：我看見人性的貪婪
高雄大寮一間便當店上月底推出中午「60元內用吃到飽」活動，經被PO網，每到中午都大排長龍，讓老闆想造福大寮人美意完全走樣，老闆無奈地說，當地工人多，本想讓他們吃到飽，且不浪費食材，沒想到莫名在網路爆紅，來了一些生面孔，夾了一盤一盤的魚和肉，吃不完就走人，「我看見人性的貪婪。」
李姓老闆是屏東人，與太太到大寮開便當店，原本主力客群是大寮、大發、林園工業區的工人們，一份便當75元，有一主菜與三樣配菜，因有時會賣不完，所以上月底開始，他推出中午12點到下午1點，內用60元吃到飽。
此事隨即被網友在PO網，貼出在李姓老闆店內，餐盤堆著尖尖魚與肉的照片，指老闆實在太佛心，這樣只要60元，還可不限制喝湯喝飲料，沒想到竟讓這間在大寮的小便當店因而爆紅，每到中午內用吃到飽期間，就大排長龍。
李姓老闆說，由於人實在太多，限縮內用時間為中午12點20分到13點，但人潮還是不減，反而是以前那些工人，中午想來包個便當，或吃個粗飽，看到長長人龍，根本沒時間排隊。
「我真的看見人性貪婪。」李姓老闆說，有一些人，不是每個人啦，只夾高單價的魚和肉，一盤接一盤，吃不完拍拍屁股走人，「剩下的只能倒掉」，「我原本是不想浪費食物，想照顧大寮在地人與工人」，現在變成這樣，不曉得該怎麼說。
老闆娘則說，「我就乾脆不看，躲在廚房，不然怎麼辦，你去跟他講，他會說：『你老闆娘，你怕人吃喔』，要講也不是、不講也不是，忙了一整天，食物也浪費掉，唉…」。
大寮小便當店爆紅，造成大排長龍景象，也在批踢踢引發討論，有網友說「太小看貪小便宜的人了」、「看有些人夾菜量，已經不是小確幸了吧」、「再這樣下去，會吃垮這間有愛心的店」、「奧客無極限」。
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