高雄自助餐4肉4菜只要60元 老闆親曝「超佛心原因」：會看心情喊卡

近年物價上漲，不少外食族有感開銷不斷增加，然而有民眾分享高雄一間自助餐店，4樣主菜加4樣配菜只要60元，大讚遇到了一間超佛心自助餐。隨著餐廳名稱和地點被公開，老闆也出面受訪表示為了避免賣不完的菜餚丟掉造成浪費，因此推出中午時段內用價格60元吃到飽，至於這項優惠要進行到什麼時候，則看老闆心情決定。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示高雄大寮有一間超佛心的自助餐店，自己夾了三杯雞、鱈魚、雞腿和豬肉片四樣主菜，外加四樣配菜，總共只要60元。原PO表示，老闆為了不浪費食材，中午開放1小時讓客人隨便夾自己想吃的菜，無論份量多少一律只收60元，大讚「老闆真的是太佛心了」。

不少網友羨慕表示「怎麼可能那麼便宜，成本都不只60了」、「真的好佛心喔，希望大家都不要浪費」、「老闆是在布施？」、「說真的，這我去吃會不好意思只付60元」、「以物價來說的話，絕對虧錢」、「我開過店，以現在肉類成本這些60元根本虧錢賣」、「那你該手下留情，讓老闆的佛心能長長久久」。

有網友在底下留言說，店家曾在臉書社團「大寮五四三開講吶喊專用」發文宣傳，寫道「即日起至老闆喊卡，午餐時段12:00-13:00止，每人60元吃到飽，僅限內用，不可以外帶，供應完為止」。

先前TVBS訪問到自助餐店業者，指出該間店位於大寮區華中南路，鄰近大寮、大發、林園工業區。業者主打推出外帶便當，標榜每個便當有一主食和四配菜，售價75元，大多數會接團客訂單。然而事前準備好的菜餚，包完便當後都會有剩，考量到丟掉反而造成浪費，因此決定推出60元吃到飽回饋民眾。