快訊

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

蘋果M3版MacBook Pro、24吋iMac一圖看漲幅！這款衝破6位數貴8000元

足球／梅西8奪金球獎續寫紀錄 享受當下沒多想未來

高雄自助餐4肉4菜只要60元 老闆親曝「超佛心原因」：會看心情喊卡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，日前在高雄大寮某間自助餐店夾了三杯雞、鱈魚、雞腿和豬肉片四樣主菜，外加四樣配菜，總共只要60元。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」
一名網友表示，日前在高雄大寮某間自助餐店夾了三杯雞、鱈魚、雞腿和豬肉片四樣主菜，外加四樣配菜，總共只要60元。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館

近年物價上漲，不少外食族有感開銷不斷增加，然而有民眾分享高雄一間自助餐店，4樣主菜加4樣配菜只要60元，大讚遇到了一間超佛心自助餐。隨著餐廳名稱和地點被公開，老闆也出面受訪表示為了避免賣不完的菜餚丟掉造成浪費，因此推出中午時段內用價格60元吃到飽，至於這項優惠要進行到什麼時候，則看老闆心情決定。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示高雄大寮有一間超佛心的自助餐店，自己夾了三杯雞、鱈魚、雞腿和豬肉片四樣主菜，外加四樣配菜，總共只要60元。原PO表示，老闆為了不浪費食材，中午開放1小時讓客人隨便夾自己想吃的菜，無論份量多少一律只收60元，大讚「老闆真的是太佛心了」。

不少網友羨慕表示「怎麼可能那麼便宜，成本都不只60了」、「真的好佛心喔，希望大家都不要浪費」、「老闆是在布施？」、「說真的，這我去吃會不好意思只付60元」、「以物價來說的話，絕對虧錢」、「我開過店，以現在肉類成本這些60元根本虧錢賣」、「那你該手下留情，讓老闆的佛心能長長久久」。

有網友在底下留言說，店家曾在臉書社團「大寮五四三開講吶喊專用」發文宣傳，寫道「即日起至老闆喊卡，午餐時段12:00-13:00止，每人60元吃到飽，僅限內用，不可以外帶，供應完為止」。

先前TVBS訪問到自助餐店業者，指出該間店位於大寮區華中南路，鄰近大寮、大發、林園工業區。業者主打推出外帶便當，標榜每個便當有一主食和四配菜，售價75元，大多數會接團客訂單。然而事前準備好的菜餚，包完便當後都會有剩，考量到丟掉反而造成浪費，因此決定推出60元吃到飽回饋民眾。

自助餐店 佛心

延伸閱讀

西門町妹子「Free Hug限女性」有違文化初衷？ 網友戰爆

健康餐菜色這樣賣135元！網見菜色點出關鍵：跟蘋果一樣買信仰的

外商公司剛裁員隨即大規模徵才 網曝暗黑操作手法：韭菜永不嫌多

麥當勞收攤...摩斯掛紅布條「歡迎來吃薯條」網考古：原來有這仇恨

相關新聞

高雄自助餐4肉4菜只要60元 老闆親曝「超佛心原因」：會看心情喊卡

近年物價上漲，不少外食族有感開銷不斷增加，然而有民眾分享高雄一間自助餐店，4樣主菜加4樣配菜只要60元，大讚遇到了一間超佛心自助餐。隨著餐廳名稱和地點被公開，老闆也出面受訪表示為了避免賣不完的菜餚丟掉造成浪費，因此推出中午時段內用價格60元吃到飽，至於這項優惠要進行到什麼時候，則看老闆心情決定。

西門町妹子「Free Hug限女性」有違文化初衷？ 網友戰爆

「Free Hug」有傳遞溫暖、安慰的效果，近年來也有愈來愈多人在街頭發起活動。不過近日有網友在Dcard發文表示：「Free Hug是不是變調了？」引來了正反兩面的評論。

換機油沒送洗車！騎士怒噴店家「難怪生意冷清」 眾人直搖頭

一名機車騎士抱怨，他去換機油時，詢問初次到訪的店家「是否可以借水和風槍洗車？」沒想到遭拒絕，讓他不滿向對方開嗆：「你們服務這樣，難怪生意冷清！」事後騎士也將此事PO上網，網友反應則是一面倒不挺，紛紛直呼：「支持店家！」

健康餐菜色這樣賣135元！網見菜色點出關鍵：跟蘋果一樣買信仰的

現代人注重養生，主打低脂、高蛋白、清淡的健康餐盒在市場崛起。有鄉民昨（30日）在PTT發文分享自己在北部買的135元健康餐盒，詢問網友這樣的價格是否划算，引起兩極看法。

麥當勞收攤...摩斯掛紅布條「歡迎來吃薯條」網考古：原來有這仇恨

說起麥當勞和摩斯漢堡，兩間速食店各有支持者，網友常說麥當勞本業是薯條，摩斯的本業是紅茶，就是指麥當勞薯條好吃，摩斯紅茶好喝

參加好友婚禮竟邀人妻「抽捧花」 他怒轟：是希望我們離婚？

參加婚禮時，一定會遇到「接捧花」的環節。日前，有網友在「匿名2公社」透露，他和老婆一起參加好友婚禮，期間老婆竟被朋友叫上台一起抽捧花，讓他怒轟「是希望我老婆跟我離婚嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。