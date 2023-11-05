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影／不滿酒醉被管束…深夜率眾包圍派出所 警逮捕9人嚴辦
新北市三重派出所昨晚被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，甚至有幾人一度衝進所內，十分囂張，原因是1對夫妻當天凌晨酒醉吵架，丈夫被帶回派出所管束，酒醒之後夫妻竟率眾返回鬧事。警方將人群驅離後，今天凌晨陸續逮捕9人，將依妨害秩序等罪嫌究辦。
據了解，三重警分局昨天凌晨3時許獲報三重區正義北路28巷口有人打架，到場發現50歲翁姓男子與44歲王姓妻子在街頭互相咆哮拉扯，2人明顯都有喝酒、均不願配合警方。員警立即將雙方分開，翁男動手激動抵抗，被警員廖子豪強制帶回三重派出所保護管束，2個多小時之後責由家人帶回。
未料翁男酒醒之後，與妻子於昨晚9時57分率眾到三重派出所鬧事，黑色廂型車車頭朝向值班台直接堵在門口，隨後又有數輛汽機車趕抵狂按喇叭，近20名男女圍在門口叫囂「有牌流氓」、嗆聲「廖子豪出來面對」，甚至對派出所拋撒紙張，囂張挑戰公權力。
還有數名聲音稚嫩的屁孩站在遠處拿手機錄影、不斷飆罵髒話製造音效，隨後將影片上傳影音平台「黑色豪門企業」。
派出所員警為避免激化群眾情緒擴大事端，剛開始只是堵在門口不准人群進入，並嚴厲喝斥拋撒紙張等行為，隨即呼叫支援。期間有1名白衣男子趁隙走進大門，又有數人跟著鼓譟擠進門內，場面一度混亂，但迅速被驅逐出去，最後所有群眾於晚間10時05分被驅離現場。
警方事後根據蒐證影像及查抄相關車輛車號，報請檢察官指揮偵辦，今天凌晨2時25分逮捕翁男、王女等9人，將依妨害公務、聚眾妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續追查其他涉案人員，強調會嚴查嚴辦。
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