快訊

持械男子劫持兒童人質 硬闖德國漢堡機場 目前全面封鎖、停飛

等了22年！「台灣腦庫」今揭牌 將有助小腦萎縮、失智症等致病研究

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不滿酒醉被管束…深夜率眾包圍派出所 警逮捕9人嚴辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

警方事後循線追查有到派出所鬧事的相關涉案人，凌晨共逮捕包括翁姓夫妻等9人，將依妨害公務、聚眾妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方事後循線追查有到派出所鬧事的相關涉案人，凌晨共逮捕包括翁姓夫妻等9人，將依妨害公務、聚眾妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

新北市三重派出所昨晚被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，甚至有幾人一度衝進所內，十分囂張，原因是1對夫妻當天凌晨酒醉吵架，丈夫被帶回派出所管束，酒醒之後夫妻竟率眾返回鬧事。警方將人群驅離後，今天凌晨陸續逮捕9人，將依妨害秩序等罪嫌究辦。

據了解，三重警分局昨天凌晨3時許獲報三重區正義北路28巷口有人打架，到場發現50歲翁姓男子與44歲王姓妻子在街頭互相咆哮拉扯，2人明顯都有喝酒、均不願配合警方。員警立即將雙方分開，翁男動手激動抵抗，被警員廖子豪強制帶回三重派出所保護管束，2個多小時之後責由家人帶回。

未料翁男酒醒之後，與妻子於昨晚9時57分率眾到三重派出所鬧事，黑色廂型車車頭朝向值班台直接堵在門口，隨後又有數輛汽機車趕抵狂按喇叭，近20名男女圍在門口叫囂「有牌流氓」、嗆聲「廖子豪出來面對」，甚至對派出所拋撒紙張，囂張挑戰公權力。

還有數名聲音稚嫩的屁孩站在遠處拿手機錄影、不斷飆罵髒話製造音效，隨後將影片上傳影音平台「黑色豪門企業」。

派出所員警為避免激化群眾情緒擴大事端，剛開始只是堵在門口不准人群進入，並嚴厲喝斥拋撒紙張等行為，隨即呼叫支援。期間有1名白衣男子趁隙走進大門，又有數人跟著鼓譟擠進門內，場面一度混亂，但迅速被驅逐出去，最後所有群眾於晚間10時05分被驅離現場。

警方事後根據蒐證影像及查抄相關車輛車號，報請檢察官指揮偵辦，今天凌晨2時25分逮捕翁男、王女等9人，將依妨害公務、聚眾妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續追查其他涉案人員，強調會嚴查嚴辦。

警方事後循線追查有到派出所鬧事的相關涉案人，凌晨共逮捕包括翁姓夫妻等9人，將依妨害公務、聚眾妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方事後循線追查有到派出所鬧事的相關涉案人，凌晨共逮捕包括翁姓夫妻等9人，將依妨害公務、聚眾妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市三重派出所昨晚被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，廂型車直接堵在派出所門口，甚至有幾人一度衝進所內，挑戰公權力十分囂張，還錄影上傳影音平台。圖／翻攝黑色豪門企業
新北市三重派出所昨晚被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，廂型車直接堵在派出所門口，甚至有幾人一度衝進所內，挑戰公權力十分囂張，還錄影上傳影音平台。圖／翻攝黑色豪門企業
翁男和王姓妻子昨晚率眾到三重派出所，將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，甚至有幾人一度衝進所內，囂張挑戰公權力，還錄影上傳影音平台。圖／翻攝黑色豪門企業
翁男和王姓妻子昨晚率眾到三重派出所，將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，甚至有幾人一度衝進所內，囂張挑戰公權力，還錄影上傳影音平台。圖／翻攝黑色豪門企業

妨害公務 幫派

延伸閱讀

劣！禁果剛嚐完就翻臉 他將愛情動作片以2300元售出

旅客嚇壞！桃園中壢站驚爆女酒醉落軌 「肉身擋火車」玩命畫面曝光

新北撿屍喝茫女同事直奔摩鐵性侵 判緩刑但要服勞務240小時

見酒醉妻開口要錢又拿棍棒作勢打人 新北夫怒揮菜刀砍人遭訴

相關新聞

影／不滿酒醉被管束…深夜率眾包圍派出所 警逮捕9人嚴辦

新北市三重派出所昨晚被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，甚至有幾人一度衝進所內，十分囂張，原因是1對夫妻當天凌晨酒醉吵架，丈...

黑煙直竄天際！國3新竹系統2車追撞燒成火球 已緊急封閉車道

國道3號北上新竹系統交流道今天晚間8時許發生自小客車追撞事故，2車當場緊貼通通燒成火球，火勢十分猛烈，連救援車輛都無法靠...

女業務穿拖鞋開車 油門當煞車…釀1死6傷

鐵工廠曾姓女業務員昨天穿拖鞋駕車，行經高雄市三民區一處路口時，誤把油門當煞車踩，車子衝撞停等紅燈的七輛機車，釀吳姓工人被...

2千萬法拉利自撞 車頭全毀

石姓男子昨駕駛逾兩千萬的法拉利SF90 Stradale，載蔡姓女子前往宜蘭羅東拜拜，行經宜蘭市環市東路時，突然高速撞上...

三重忠孝橋事故！凌志休旅車追撞紅牌重機 又再推撞賓士

新北市三重區忠孝橋往台北方向，今晚6時許發生3車追撞交通事故，1輛凌志休旅車疑似未保持安全距離，追撞前方Ninja 65...

台南安平燒肉店傍晚風管起火 大批消防人車趕往滅火

台南安平區國平路上燒肉店晚間6時46分傳出火警，消防局據報後調派大批人車出勤，抵達現場後，發現1樓後方冒出白煙，經查因店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。