大力男拔3塊「水溝蓋」扔高雄愛河 挨罰拘役30天

高雄傅姓男子今年2月異想天開，竟把鹽埕區河西路旁愛河人行道的水溝蓋拔起，還一連拔了三塊，扔向愛河跟草叢。警方透過監視器循線將傅男逮捕依毀損罪送辦，法院判處30天拘役。由於傅男疑為無業遊民，警方表示該區域會加強巡邏。

判決指出，這3塊水溝蓋屬高雄市政府觀光局所有，當初因觀光局人員巡視發現水溝蓋遺失，才趕緊報警尋找。不過，傅男坦承犯行，卻辯說只是把水溝蓋翻面，垂直掉落排水溝的洞裡。

經查，傅男當時是用力將水溝蓋拔起後，雙手扛著水溝蓋往愛河邊走去，並消失在監視器畫面中，隨後回到人行道上，相同動作重複3次，其中一塊還是在周邊草叢裡拾回。

傅男觸犯毀棄公務員職務上掌管物品罪嫌，法院審酌傅男因不明原因，竟以將水溝蓋拔起並丟入愛河之方式毀損告訴人之財產，未尊重他人財產法益，且未賠償損失，因此判他拘役30天。