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影／新店狗狗分屍案逆轉？動保處赴現場：初步研判是山羌不是狗

影／新店傳狗被碎屍萬段 新北動保處赴現場：初判非狗為山羌

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新北市新店區今上午傳出有狗遭「碎屍萬段」，嚇壞當地居民，里長接獲消息後立刻通報警方與動保處，新北動保處目前已經將屍體帶回。動保處長楊淑方表示，現場有頭骨、內臟及皮毛，從形狀初判是山羌，會先送化驗；若宰殺山羌依法可處6萬至30萬元罰鍰。

有民眾今天在新店環河路遛狗時，發現疑似狗的生物被「碎屍萬段」，讓他一早就嚇到。新店區忠孝里長游皓麟說，今上午接獲通報，有人將狗「碎屍萬段」並丟至花圃中，凶手真的非常殘忍，已通報警方與動保處。

動保處長楊淑方說明，現場查獲兩具頭骨、內臟及皮毛，依據頭型、牙齒、耳朵形狀，初判是山羌，審慎起見，已將屍體送至調查局化驗DNA。她表示，宰殺山羌，依據野生動物保育法辦理，涉獵捕野生動物，違反野生動物保育法第49條第1項1款規定，處6萬至30萬元罰鍰。

另外，據了解，警方也正透過監視器追查中兇手中。

今天上午有民眾在新店環河路遛狗時，發現有疑似狗被分屍，里長游皓麟通報警方及動保處到現場。圖／游皓麟提供
今天上午有民眾在新店環河路遛狗時，發現有疑似狗被分屍，里長游皓麟通報警方及動保處到現場。圖／游皓麟提供

山羌

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