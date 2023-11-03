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詐團騙信用卡號綁消費APP 車手竄LaLaport狂買百萬金條

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中三井LaLaport傳出遭詐騙集團盜刷案，警方查獲至少5名車手持被害人信用卡綁定商場APP，專買金飾、珠寶等，3天內就瘋狂消費破百萬元，並隨即變賣將贓款交給上游，造成20多人受害，警方陸續逮捕3男2女一共5名車手，全數依加重詐欺、偽造文書送辦，將持續追查上游集團。

台中第3分局指出，商場報案稱今年5、6月有詐騙集團利用民眾信用卡資訊，並申請商場發行的線上支付APP，再持手機到金飾、珠寶等櫃位大量購物，3天內就累積數十筆消費金額更是破百萬元。

警方報請台中地檢署指揮，過濾商場櫃位監視器後10月26日發動搜索，初步查獲擔任車手的江姓女子（32歲）、陳姓男子（33歲），經詢問2人作案手法、同夥，當天立即在聲請拘票逮捕劉姓女子（31歲）、欒姓男子（33歲）及李姓男子（29歲）。

警方查，詐團會先向民眾假冒電信業者發送釣魚簡訊，對方依指示點擊簡訊內容提供的連結，就會進入詐團的釣魚網站，配合該網站指示輸入個人信用卡卡號、安全碼等。

被害民眾隨即會收到手機驗證碼後，一但將該驗證碼輸入釣魚網站，就會讓信用卡被綁訂商場線上支付APP，集團並指示旗下車手登入該APP後，以被害人的信用卡資訊到商場櫃位消費。

警方初步詢問，5名車手均表示透過網路求職才和詐團搭上線，對方指示他們專攻金飾、珠寶等高價物，得手立即變賣，另信用卡剩餘的消費額度則可以自行購買服飾、包包、遊戲機或是鍋子等用具，警詢後依偽造文書、加重詐欺等罪嫌將5人移送偵辦。

詐團車手到台中LaLaport持被害人信用卡綁定商場APP，盜刷破百萬的金條後立即轉賣。記者曾健祐／翻攝
詐團車手到台中LaLaport持被害人信用卡綁定商場APP，盜刷破百萬的金條後立即轉賣。記者曾健祐／翻攝

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