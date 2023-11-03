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滿屋回收物！台中凌晨大火老夫妻沒逃出 尋獲1焦屍難辨識
台中市太平區今天凌晨2時許發生一棟民宅火警，消防隊獲報到場時，整棟民宅已陷入火海，據了解，78歲廖姓屋主和75歲廖妻，以資源回收為生，屋內堆滿雜物，火勢一發不可收拾，未見2人逃出，搶救人員先在2樓發現1名死者，但難以辨識，目前持續清理搜索中。
據了解，民宅為廖姓屋主與廖妻所有，夫妻以撿拾資源回收為生，住家內堆放大量雜物，頻頻遭鄰居檢舉，環保局更曾派員到場清理多次。
台中市消防局說明，今天凌晨2時43分接獲太平區中山路二段59巷內民宅火警，出動22車（消防車20輛、救護車2輛）人員59名，由第三大隊詹仁傑大隊長擔任現場指揮官，現場為2樓RC建物、3樓鐵皮屋加蓋，到場已全面燃燒，立即灌救。
消防局指出，由於建築物內部堆滿大量雜物，搶救不易，火勢在今天凌晨4時01分控制，5時49分撲滅，燃燒面積約180平方公尺，搶救人員於2樓發現1名死者，持續清理搜索中，起火原因由火調人員調查釐清中。
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