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水上鄉三線路越夜越火辣 嘉警查獲10越、泰籍應召女

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉義縣水上鄉三線路地區民宅近來暗藏春色，深夜常有外籍女子穿梭，警方昨天搜索3處應召站，查獲10名穿著火辣的越籍、泰籍應召女及2名皮條客，警訊後移送嘉檢偵辦。

嘉義縣警察局刑事警察大隊表示，水上鄉三線路地區自早期就是尋芳客常去尋歡作樂場所，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，曾沉寂一段時間，近來又引起民眾關注，每到深夜時分，常有穿著火辣、身材曼妙外籍女子穿梭其中。

警方日前據報，指水上鄉三線路地區有本國與外籍女子攬客賣淫，由刑警大隊組專案小組調查，專案小組蒐證，當地確實越夜越美麗，因生意火紅，身材曼妙賣淫女子還大方走到旁邊擴張的處所接客。

警方昨天晚上破門攻堅，當場查獲13名應召女，包括3名為本國籍、2名越南籍及8名泰國籍女子，最年輕為23歲、最年長為52歲；另外，查獲2名在現場招攬生意的皮條客，並查扣不法所得現金、監視器、無線電對講機、保險套等證物。

警方表示，查獲的應召站大都以網路社群軟體招攬生意，每次性交易代價為新台幣1800元，由於賣淫女子面貌姣好、身材曼妙，因此吸引不少外地「老司機」光顧；昨天在現場包廂內也有泰籍男子循線來找同鄉尋歡。

警方指出，2名越南籍、8名泰國籍應召女子，均以觀光名義來台，其中7人已逾期；因外籍應召女大受歡迎，應召站業者還承租附近民宅擴張營業，現場查獲10多間應召房間。

警訊後，全案依妨害風化等罪嫌，將媒介色情的2名皮條客移送嘉義地檢署偵辦，13名應召女及4名嫖客則依社會秩序維護法裁罰；另外，外籍應召女子移請嘉義縣專勤隊處理。

嘉義 應召站 賣淫

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