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羅姓藝人遭爆偷拍性騷！兔女郎提出申訴 警將通知到案
桃園萬聖城剛落幕，共吸引超過50萬人次造訪，但上周末有女子打扮成兔女郎到萬聖城玩，指控某羅姓藝人對她強拍照涉嫌性騷擾。對此女子今晚前往警局做筆錄，決定對羅姓藝人提出申訴，警方晚間表示已依規定受理，將通知對方到案說明。
女子上個月30日在Dcard發文，指稱29日晚間穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖節參觀，走在路上遇到某羅姓藝人冒出來詢問「欸可以拍你們嗎？」對此女子回應「不行耶，謝謝」便走過。過了3分鐘羅姓藝人突跑回她們面前，舉起手機對著她強拍，挑釁喊「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦。」同行友人則反應很快地擋在鏡頭前，直言當下真的嚇傻了，事後委屈到活動現場的機動派出所報案。
由於當天女子還有要事，直到今晚赴警局做筆錄，同時提出申訴；桃園警分局晚間指出，針對女子指控某羅姓藝人涉嫌性騷擾一事已依規定受理，近期將通知男方到案說明。
另外網友紛紛猜測羅姓藝人身分，但有網友指出自己也在現場「這女孩在說謊」，稱當時男方與很多人拍照，似乎是拍有關萬聖節造型給兒子看，男方很有禮貌問女子能不能拍照，女子卻和友人挑釁拒絕並大聲嘲笑，接著說「拍我可以報警喔」，男方才回答「這裡是公共場合，是可以拍的，妳懂不懂法律？」隨即離開。網友強調「我聽到非常清楚，與這位原發文描述的完全不一樣」，警方則表示因網友說法非當事人，僅列入參考。
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