聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅姓藝人遭爆偷拍性騷！兔女郎提出申訴 警將通知到案

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園萬聖城剛落幕，共吸引超過50萬人次造訪，但上周末有女子打扮成兔女郎到萬聖城玩，指控某羅姓藝人對她強拍照涉嫌性騷擾。對此女子今晚前往警局做筆錄，決定對羅姓藝人提出申訴，警方晚間表示已依規定受理，將通知對方到案說明。

女子上個月30日在Dcard發文，指稱29日晚間穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖節參觀，走在路上遇到某羅姓藝人冒出來詢問「欸可以拍你們嗎？」對此女子回應「不行耶，謝謝」便走過。過了3分鐘羅姓藝人突跑回她們面前，舉起手機對著她強拍，挑釁喊「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦。」同行友人則反應很快地擋在鏡頭前，直言當下真的嚇傻了，事後委屈到活動現場的機動派出所報案。

由於當天女子還有要事，直到今晚赴警局做筆錄，同時提出申訴；桃園警分局晚間指出，針對女子指控某羅姓藝人涉嫌性騷擾一事已依規定受理，近期將通知男方到案說明。

另外網友紛紛猜測羅姓藝人身分，但有網友指出自己也在現場「這女孩在說謊」，稱當時男方與很多人拍照，似乎是拍有關萬聖節造型給兒子看，男方很有禮貌問女子能不能拍照，女子卻和友人挑釁拒絕並大聲嘲笑，接著說「拍我可以報警喔」，男方才回答「這裡是公共場合，是可以拍的，妳懂不懂法律？」隨即離開。網友強調「我聽到非常清楚，與這位原發文描述的完全不一樣」，警方則表示因網友說法非當事人，僅列入參考。

桃園萬聖城自上個月21日在桃園藝文特區盛大登場，直到昨落幕共吸引超過50萬人次造訪。記者周嘉茹／攝影
桃園萬聖城自上個月21日在桃園藝文特區盛大登場，直到昨落幕共吸引超過50萬人次造訪。記者周嘉茹／攝影
一名女網友控訴，上周末到桃園萬聖城參觀遭「羅姓藝人」拍照騷擾。圖／翻攝自Dcard
一名女網友控訴，上周末到桃園萬聖城參觀遭「羅姓藝人」拍照騷擾。圖／翻攝自Dcard
萬聖城現場有許多民眾精心打扮參與盛會。圖／讀者提供
萬聖城現場有許多民眾精心打扮參與盛會。圖／讀者提供

桃園 萬聖節

延伸閱讀

北市明星高中女師遭性騷 退休前校長吃案？教育局調查結果曝光

遭建中前主任性騷！女職員控前校長知情不報 揭騷擾行徑：曾喊坐我腿上

台中這間公所爆職場言語性騷、霸凌 民政局：調查簽處

不滿遭偷拍違規 台南男暴衝逆向迴轉攔車處拘役50天

相關新聞

汐止行人路邊行走慘遭後車猛撞 當場無生命跡象送醫亡

新北市37歲殷姓女子今天晚間近9時許，駕駛休旅車行經汐止區鄉友街往新長安橋方向時，不慎撞上1名在路邊行走的男子，巨大的撞...

羅姓藝人遭爆偷拍性騷！兔女郎提出申訴 警將通知到案

桃園萬聖城剛落幕，共吸引超過50萬人次造訪，但上周末有女子打扮成兔女郎到萬聖城玩，指控某羅姓藝人對她強拍照涉嫌性騷擾。對...

180公分「巨獸」魂斷國道！煞車不及撞上水鹿 女駕駛受傷送醫

昨深夜國道三號北向360公里關廟路段，傳出轎車意外事故，救護人員到場後，竟發現37歲藍姓女駕駛撞到一頭闖入國道的水鹿。藍...

新莊電動自行車竄火！民眾持滅火器仍無法撲滅 新北消防火速馳援

今天晚上新北市新莊區西盛街232巷口，1輛電動自行車突然起火，路過民眾驚見趕緊用滅火器滅火，但因火勢過大無法撲滅只好通報...

無卡分期詐騙案受害者再增！教育部接獲16校通報 各校將追蹤協助

不少大專發生學生遭「無卡分期」集體詐騙，據教育部最新資料，已接獲16校通報、113名學生受害。較2天前統計新增靜宜大學、...

忽有龐然大物！駕駛驚見180公分水鹿闖國道 反應不及牠「慘死輪下」

1輛自小客車昨天晚間行經國道3號台南關廟路段時，撞到1頭闖入車道的水鹿，水鹿當場死亡，自小客車車頭受損，37歲的女性駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。