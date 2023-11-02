羅姓藝人遭爆偷拍性騷！兔女郎提出申訴 警將通知到案

桃園萬聖城剛落幕，共吸引超過50萬人次造訪，但上周末有女子打扮成兔女郎到萬聖城玩，指控某羅姓藝人對她強拍照涉嫌性騷擾。對此女子今晚前往警局做筆錄，決定對羅姓藝人提出申訴，警方晚間表示已依規定受理，將通知對方到案說明。

女子上個月30日在Dcard發文，指稱29日晚間穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖節參觀，走在路上遇到某羅姓藝人冒出來詢問「欸可以拍你們嗎？」對此女子回應「不行耶，謝謝」便走過。過了3分鐘羅姓藝人突跑回她們面前，舉起手機對著她強拍，挑釁喊「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦。」同行友人則反應很快地擋在鏡頭前，直言當下真的嚇傻了，事後委屈到活動現場的機動派出所報案。

由於當天女子還有要事，直到今晚赴警局做筆錄，同時提出申訴；桃園警分局晚間指出，針對女子指控某羅姓藝人涉嫌性騷擾一事已依規定受理，近期將通知男方到案說明。