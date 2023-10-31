聽新聞
test
0:00 / 0:00
飛來橫禍！國1天降鐵片砸毀車 受害白賓士駕駛嘆：新車才滿一年
國道一號北向366.6公里處中正九如段轉國十燕巢方向，昨天上午9時29分許，60歲宋姓男子駕駛剛滿一年的新車行駛該路段時，疑因右前方35謝姓男子貨車上的配重箱鐵片掉落，宋男雖緊急煞車仍閃避不及造成車損，國道公路警察局正釐清調查。
「新車開滿一年，毀了！」宋男今天下午在臉書爆料公社貼文，並將行車影片上傳，把滿腔怨氣訴諸網路公評，因他昨天在國道一號突然飛來橫禍，前車上的鐵片不知從哪裡冒出來，撞擊他的新車造成車損，所幸當時來車不多，他緊急停靠路肩，並未釀出更大意外。
「雙方駕駛人皆無飲酒。」警方查證，當時宋男右前方謝男駕駛的營業用大貨車，疑因配重箱鐵片掉落中線及內側車道，以致發生碰撞肇事，所幸這場事故並無人受傷。
警呼籲，車輛上路前，應檢查機件、設備是否穩妥，避免機件或設備掉落造成類似事故發生，否則依道路交通管理處罰條例，最重可開罰6000元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言