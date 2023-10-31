嚇壞！無法倒車 照顧員迷航嘉義大埔深山濕滑產業道路

楊姓居家照護員昨天早上開車到嘉義縣極偏鄉大埔鄉永樂村內灣一處民宅，幫忙獨居長輩居家照護，返程導航系統誤判導致迷航，楊男受困深山濕滑產業道路，車輪陷落路旁，進退不得，眼見天色昏暗又渺無人煙，氣氛愈發恐怖，嚇得報警求援，所幸警民合力經3小時保持通話定位，順利找到困者，結束迷航驚魂記。

「我不敢待車內，很危險！」迷航居家照顧員楊男見警方找到他，拿著樹枝拐杖趕緊爬上產業道路與警方會合說明指出，自己沒受傷，先把一處道路周圍清除乾淨，站著等待救援，車輛仍在下方，他有持續倒車，但因地面濕滑，都開不上來，一直往下滑。

據了解，楊姓照護員昨天早上，從嘉義市私人照護中心開車至大埔鄉永樂村內灣一處民宅幫忙獨居長者居家照護，結束後返程，因第1次到此處服務，不熟悉山區道路及地形，見天色逐漸昏暗，又依導航指示迷失在大埔鄉山區產業道路。

楊男眼見周遭渺無人煙，在無人可求助下，心中越來越恐慌，趕緊打電話向警方求助，幸好警方很快找到，楊男對警方熱心解危再三表示感謝，鄉親也說，楊男是做好事，昨晚傳迷航大家都很緊張祈禱，所幸一切平安。

中埔警分局表示，昨天傍晚5點10分大埔分駐所獲報，1名52歲男姓於嘉義縣大埔鄉永樂村埔頂山區道路駕車迷失方向，找不到下山道路，立即與民力共4人一同上山展開搜救，經地毯式搜尋約3小時，持續與楊姓車主確認地點，晚間8點45分在大埔鄉埔頂山區1處深山產業道路上尋獲，初步檢視楊男除受驚嚇均無外傷，由警方引導下山返家。