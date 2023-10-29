騎士對蔡總統車隊比中指 警控管遭批過當…也有他國元首被中指「迎接」

總統蔡英文28日車隊在路上因耗時過久，被騎士比中指表達不滿，但警方的臨檢行為引發許多討論。圖／社會事新聞影音臉書

路人對總統車隊比中指，警察應該管嗎？28日有位機車騎士因不滿總統車隊交管太久，因此怒比中指，竟遭警方叫到路邊「喝斥」，總統府雖事後緩頰表示，因交管造成不便，盼民眾諒解，也慰勉警察辛勞。但政治評論員謝寒冰在臉書發文直言，警察根據什麼法令可以訓斥民眾？

比中指被警方臨檢

總統蔡英文的車隊28日中午欲前往松山機場，轄區警方仍依規定戒備並執行交管勤務，於光復北路和民權東路口進行管制約2分半鐘，但在車隊出現時，一位騎士突然對車隊伸出右手比中指，被員警看到，隨即吹哨，喝令他靠邊停車受檢。

該騎士先是詢問「這樣不行嗎」？員警大聲喝斥「不行！出示證件」！之後他又說，「為什麼？你們可以這樣子擋人擋這麼久嗎」？員警這才說「我們有依法管制道路的權利」。但因騎士後續態度配合，並表示是因為趕著上班才會這樣，員警予以告誡不可再有過激言行舉動後，就讓他離開。

質疑警察奉承上意

對此，總統府發言人林聿禪29日回應說，基於安全考量及依照特種勤務條例規定，正副元首於路程中依例執行交通管制措施。28日總統車隊行經該路段時，紅燈控制約在2分半左右，總統府感謝警察同仁執行勤務的辛勞，而因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

影片發到網路上後，也引起許多討論，謝寒冰在臉書發文，質疑警察根據什麼法令可以訓斥民眾？從海大校長到員警都這麼「自綠」，真要感謝民進黨7年多的循循善誘。

有網友則說：「他只是幫很多人表達想表達的」、「交通警察管制不當、失職員警才應深刻檢討。」

多國元首被比過

也有網友指出，「國家元首是該禮遇與尊重，但交管是否也應該體恤所有用路人的權利，縮短管控時間，才不致於擾民？兩分半鐘似乎長了些」。但有鄉民同時質疑，「如果是普通人走在路上被比中指，路過的警察也會同樣熱心協調嗎？」

不過在國外，許多元首也會出現被民眾比中指的狀況，有單車騎士2017年曾對美國前總統川普比中指，但被公司發現影片而遭到開除；法國總統馬克宏2018年在法屬聖馬丁島勘災時，也被當地民眾比過中指；而美國現任總統拜登今年到夏威夷巡查火山爆發災情時，因不滿政府處理災情的作為，在車隊途經時不少人舉中指「迎接」。

【更多精采內容，詳見 】